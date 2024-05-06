Трехлетняя девочка попала в реанимацию из-за сброшенного с балкона стекла в Старой Руссе

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По предварительной информации, стекло сбросил девятилетний мальчик.

«В результате таких действий трехлетняя девочка, которая выходила из аптеки с родителями, расположенной на первом этаже этого дома, получила травмы», - уточнили в пресс-службе.

Областная прокуратура уже проводит проверку по факту травмирования девочки. Кроме того, прокурорские работники оценят условия жизни и воспитания несовершеннолетнего.

Прокурор области держит ситуацию на контроле. Если будут основания, то по результатам проверки рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в Омске шестилетняя девочка попала в реанимацию в тяжелом состоянии после падения с балкона квартиры на 13-м этаже.