Трехлетний ребенок в Ногинске задохнулся, застряв головой в кроватке

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«В квартире в Ногинске обнаружено тело трехлетнего мальчика с признаками механической асфиксии», - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным следственных органов, ребенок спускался с верхнего яруса кровати с деревянными ступеньками и застрял в проеме между лестницей и ярусом.

СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили экспертизу. Родителей и соседей допросили.

В середине марта в Ленинградской области шестилетняя девочка умерла в кресле стоматолога после удаления зуба. Ребенок потерял сознание, бригада скорой не смогла спасти ее.