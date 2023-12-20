Трехлетний ребенок умер после посещения частного стоматолога в Рязани

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«В одной из частных клиник на улице Чкалова позавчера умер трехлетний ребенок. Во время лечения зубов открылось сильное кровотечение. Матери сказали приложить холодное. Скорая доехать не успела», - сообщил рязанский Telegram-канал «Усы Куракиной».

После этого сообщения информацию еще уточнялась. Позже выяснилось, что ребенку лечили зуб 16 декабря, а потом в удовлетворительном состоянии отпустили домой с родителями.

«Дома состояние ребенка ухудшилось. 8 декабря 2023 года родители вызвали мальчику скорую медицинскую помощь, прибывший врач констатировал смерть ребенка», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.

Ранее назвали причину смерти подростка в Первоуральске. Потерявший сознание и умерший по дороге в больницу 14-летний участник открытого первенства по боксу получил серьезную травму головы. К такому выводу пришли судебно-медицинские эксперты после изучения тела школьника.