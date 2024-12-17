17 декабря 2024, 20:36

Трехлетний мальчик выстрелил в сестру в США

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Трехлетний брат выстрелил в пятилетнюю сестру из пистолета на юго-западе Вашингтона. Девочку доставили в госпиталь в критическом состоянии, сообщил телеканал ABC News.

«Жертва получила ранения, когда младший ребенок взял огнестрельное оружие, которое не было заперто в квартире», - отметили в материале.

Начальник столичного департамента полиции Памела Смит рассказала, что после оказания первой помощи пострадавшую доставили в ближайшую больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские арестовали мужчину, который находился в момент происшествия в квартире. Ему предъявили обвинения в жестоком обращении с детьми.

Также под арест попала женщина, предположительно, сестра раненой девочки. Полицейские продолжают расследование.

Ранее во Флориде 10-летний мальчик нашел пистолет в машине своей матери и случайно выстрелил в лицо младшей сестре.

Пуля попала восьмилетней девочке в щеку. Ребенок выжил.

США Дети Вашингтон Оружие Полиция
17 декабря 2024, 15:42
Новый танкер подал сигнал бедствия на Кубани в ночь на вторник
РИА «Новости»
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Еще один танкер «Волгонефть» в ночь на вторник подавал сигнал бедствия в районе порта Кавказ на Кубани. Об этом «Интерфаксу»сообщили в экстренных службах.

Еще один танкер «Волгонефть» в ночь на вторник подавал сигнал бедствия в районе порта Кавказ на Кубани. Об этом «Интерфаксу» сообщили в экстренных службах.

«Груженый мазутом танкер „Волгонефть-109“ из-за трещины подал сигнал бедствия в районе порта „Кавказ“ в Черном море», - сообщил источник.

Экстренные службы уточнили РИА «Новости» , что у подавшего сигнал бедствия танкера утечки нефтепродуктов в воду не произошло, герметичность не нарушена.

«Членам экипажа танкера ничего не угрожает», - сообщил собеседник агентства.

В воскресенье, 15 декабря, танкеры «Волгонефть 239» с 14 моряками и «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа на борту потерпели крушение в районе Керченского пролива. В Росморречфлот отмечали, что причиной ЧП стал шторм. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, специалисты принимают меры по его ликвидации.

Черное море Крушение танкеров в Керченском проливе
17 декабря 2024, 15:21
Режим ЧС ввели в Анапе после крушения танкеров с мазутом
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В Анапе ввели режим чрезвычайного положения из-за крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

«В Анапе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию», - заявили в мэрии.

В пресс-службе отметили, что на месте происшествия развернут оперштаб. Специалисты проведут операцию по ликвидации последствий. К ситуации привлекли спасателей и волонтеров.

Пресс-служба МЧС показала кадры с места событий. На видео краснодарские спасатели ликвидируют разлив нефтепродуктов.

«К работам привлечены более 260 специалистов и 50 единиц техники», - отметили в службе.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что нефтяные пятна в Керченском проливе достигли береговой линии в районе Анапы. Специалисты ведомства оценят площадь загрязнения и передадут информацию экстренным службам.

Спасатели Волонтеры Работа Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
17 декабря 2024, 11:35
Пассажирке стало плохо на эскалаторе станции метро «Авиамоторная» в Москве
РИА «Новости»
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Пассажирке стало плохо на эскалаторе станции метро «Авиамоторная» в Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

По его словам, пострадавшая упала на ступени, ей помогли подняться очевидцы. Медики оказали ей помощь на месте. Эскалатор пришлось временно остановить.

Изначально сообщалось, что на эскалаторе зажало девочку, но позже эту информацию опровергли. Пострадавшей оказалась взрослая женщина, под гребенку движущейся лестницы она не попала.

В октябре четырехлетнему мальчику в петербургском метро раздробило палец , но ребенок стоически выдержал боль. Позже врачи полностью восстановили ему конечность.

Женщины Метро Метро Москвы Москва
17 декабря 2024, 08:48
СК назвал причину взрыва на Рязанском проспекте в Москве
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Причиной взрыва на Рязанском проспекте в Москве стала детонация взрывного устройства, предварительно заложенного в самокат, стоящий рядом со входом в подъезд жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Жертвой стал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его помощник. По данным Telegram-канала Mash, второй погибший - его водитель. Мужчина заехал за начальником в 06:00, чтобы отвезти его на работу.

Как сообщил источник 360.ru, после взрыва разрушилось подъездное остекленение с первого по третий этаж. Также ударная волна повредила две припаркованных рядом машины.

Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. На них видно, что на место ЧП прибыли правоохранители. В пресс-службе СК отметили, что после случившегося возбудили уголовное дело. В ближайшее время назначат ряд экспертиз.

Взрывы Москва Взрыв на Рязанском проспекте в Москве

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