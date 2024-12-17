Трехлетний мальчик выстрелил в сестру в США

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«Жертва получила ранения, когда младший ребенок взял огнестрельное оружие, которое не было заперто в квартире», - отметили в материале.

Начальник столичного департамента полиции Памела Смит рассказала, что после оказания первой помощи пострадавшую доставили в ближайшую больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские арестовали мужчину, который находился в момент происшествия в квартире. Ему предъявили обвинения в жестоком обращении с детьми.

Также под арест попала женщина, предположительно, сестра раненой девочки. Полицейские продолжают расследование.

Ранее во Флориде 10-летний мальчик нашел пистолет в машине своей матери и случайно выстрелил в лицо младшей сестре.

Пуля попала восьмилетней девочке в щеку. Ребенок выжил.