Трехлетний мальчик в Рязани умер после похода к стоматологу

«Следователями проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление причины и всех обстоятельств смерти ребенка», - сообщила пресс-служба.

Хирургическое лечение трехлетнему мальчику провели 16 декабря. После процедуры ребенок, по информации Следкома, чувствовал себя нормально, и стоматолог отпустил его и родителей домой.

Через некоторое время мальчику стало плохо. На третий день, 18 декабря, вызвали скорую помощь, которая констатировала его смерть. Уголовное дело возбудили по части первой статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

В Чите после похода к зубному врачу впал в кому и умер двухлетний ребенок. По одной из версий, наркоз повлиял на легкие.