Трехлетний мальчик в Красноярском крае погиб от пересоленных в 100 раз котлет

В пресс-службе напомнили, что мальчик отравился еще 1 ноября прошлого года. Следователи установили, что днем ранее его отец и мать приготовили колбасу из мясного фарша с добавлением специй.

Чтобы сохранить цвет и продлить срок годности колбасы мужчина использовал нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень ее содержания более чем в сто раз.

На следующий день мать приготовила из остатков фарша котлеты, одной из которых она накормила трехлетнего сына. После мальчику стало плохо, его привезли в фельдшерско-акушерский пункт, где он скончался спустя несколько часов.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти ребенка стало острое отравление нитритами.

Против отца возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время материалы направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.