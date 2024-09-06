Трехлетний мальчик исчез в Якутии

Сообщение о пропаже ребенка поступило на телефон единой диспетчерской службы «Вилюйский улус» 6 сентября в 02:25 по местному времени.

Мужчина рассказал, что около 20:30 его трехлетний сын пропал со двора жилого дома. На поиски ребенка сразу отправились девять полицейских и 50 местных жителей.

«В 06:00 минут был проведен повторный обход всех дворов и придворовых построек в населенном пункте, в поисках использовался квадрокоптер, которым обследовали границы населенного пункта», - указали в службе спасения.

На квадроциклах специалисты объехали берега близлежащих озер Эбэ и Сайылык. По состоянию на 08:00 поиски ребенка результатов не дали. Утром из Якутска в район выехали еще шесть сотрудников Службы спасения Якутии с беспилотниками. К поискам на месте присоединились 10 волонтеров из Верхневилюйского колледжа.

В начале сентября в Тюмени пропал восьмилетний ребенок. Школьника нашла группа местного поискового отряда «Лиза Алерт».