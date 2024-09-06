06 сентября 2024, 08:47

Трехлетний мальчик исчез в Якутии

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В селе Жемкон Вилюйского района Якутии пропал трехлетний ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщила служба спасения региона.

Сообщение о пропаже ребенка поступило на телефон единой диспетчерской службы «Вилюйский улус» 6 сентября в 02:25 по местному времени.

Мужчина рассказал, что около 20:30 его трехлетний сын пропал со двора жилого дома. На поиски ребенка сразу отправились девять полицейских и 50 местных жителей.

«В 06:00 минут был проведен повторный обход всех дворов и придворовых построек в населенном пункте, в поисках использовался квадрокоптер, которым обследовали границы населенного пункта», - указали в службе спасения.

На квадроциклах специалисты объехали берега близлежащих озер Эбэ и Сайылык. По состоянию на 08:00 поиски ребенка результатов не дали. Утром из Якутска в район выехали еще шесть сотрудников Службы спасения Якутии с беспилотниками. К поискам на месте присоединились 10 волонтеров из Верхневилюйского колледжа.

В начале сентября в Тюмени пропал восьмилетний ребенок. Школьника нашла группа местного поискового отряда «Лиза Алерт».

Спасатели Якутия Дети Беспилотники Волонтеры
06 сентября 2024, 08:13
Крупный пожар на складах в Тульской области потушили
Пресс-служба МЧС
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Пожар на складах в Тульской области полностью потушили утром 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание началось накануне на заводе в Узловой. Во вспыхнувших складских помещениях хранились емкости с моторным маслом.

К месту происшествия выехали восемь пожарных расчетов и автолестница. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние производственные здания.

«На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено», - уточнили в министерстве.

Обошлось без пострадавших. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее крупный пожар произошел на складе в Петродворцовом районе Петербурга. Пламя охватило 300 квадратных метров. Пожарным потребовалось 2,5 часа, чтобы ликвидировать возгорание.

Пожары МЧС РФ
05 сентября 2024, 13:45
Денежное вознаграждение объявили в Челябинской области за помощь в поимке живодера
РИА «Новости»
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Уже полгода в Челябинской области ищут живодера. Он приносит искалеченных четвероногих в те дворы, откуда забрал. В большинстве случаев ветеринары не могут спасти питомцев, сообщило РИА «Новости».

Тревогу забили жители города Аша. По их словам, первых котов с тяжелыми травмами стали находить в апреле 2024 года во дворах на улицах Кирова и Ленина.

«Увечья, судя по характеру травм, причиняли намеренно. Более того, у некоторых животных есть следы сексуального насилия», - рассказал местный ветврач Андрей Матвеев.

К поискам мучителя котов подключилась полиция, а горожане установили камеры во дворах и начали собственное расследование. Жертвами садиста стали более 50 четвероногих. За помощь в поимке живодера активисты объявили денежное вознаграждение.

Летом 2024 года в микрорайоне Мамонтовка города Пушкино появился живодер , который стрелял в животных из пневматического оружия. Полиция организовала проверку.

Челябинская область Животные Живодеры
05 сентября 2024, 09:13
Минэнерго опровергло данные о проблемах с топливом в Москве после пожара на НПЗ
РИА «Новости»
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В Москве нет проблем с топливом, несмотря на пожар на столичном нефтеперерабатывающем заводе. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев, сообщило РИА «Новости».

Он подтвердил, что горючее оперативно транспортируют между регионами.

Возгорание на НПЗ в Капотне произошло утром 1 сентября. Пожар разгорелся из-за сбитого украинского беспилотника. Огонь вспыхнул в техническом помещении и охватил территорию в 40 квадратных метров.

МЧС присвоило пожару второй ранг опасности. Очевидцы отметили, что слышали звуки взрыва. Огнеборцы локализовали пожар, угрозы для людей и функционирования завода не было. Позже специалисты МЧС полностью потушили возгорание.

ВСУ 1 сентября также пытались с помощью дронов атаковать Каширскую ГРЭС. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали три БПЛА.

Источник 360.ru отмечал, что спасатели Москвы работают в усиленном режиме. На дополнительные дежурства на НПЗ они выезжают из разных столичных округов.

Пожары Топливо Москва
04 сентября 2024, 19:47
Обвиняемый в изнасиловании и убийстве школьницы в Нижнем Тагиле признал вину
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Подозреваемому в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

«Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы», - передали в СК.

По предварительным данным, в ночь на 31 августа обвиняемый изнасиловал девочку, а после убил ее и попытался скрыться. Спустя три дня ее тело нашли в подвале многоэтажки.

Подозреваемого задержали в Москве. После его доставили в Свердловскую область.

Обвиняемого также проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Отец убитой 11-летней девочки пришел с ножом на следственный эксперимент, куда привезли подозреваемого в преступлении. Убитый горем мужчина плакал и кричал. Знавшая погибшую местная жительница отметила, что та всегда отличалась доброжелательностью и отзывчивостью. Ранее 360.ru показывал видео с места убийства ребенка.

Убийства Преступления Свердловская область Изнасилования Москва

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