30 марта 2024, 15:40

Трех заложников освободили из кафе Petticoat в Нидерландах

Pixabay
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Трех посетителей кафе Petticoat в городе Эде в Нидерландах, которые удерживались в заложниках после диджейской вечеринки, освободили. Об этом сообщило издание NL Times.

Однако в полиции заявили, что злоумышленник удерживает еще одного человека. При этом правоохранители не увидели в происшествии признаков теракта. Очевидцы захвата заявили, что лицо преступника было скрыто маской. Он утверждал, что в его сумке находится взрывчатка.

Экстренные службы эвакуировали 150 домов , находящихся недалеко от кафе. Власти порекомендовали магазинам и предприятиям не открываться до тех пор, пока полиция не освободит последнего заложника и не поймает преступника.

Нидерланды Полиция
30 марта 2024, 13:55
Режим ЧС ввели в Алтайском крае из-за паводка
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Режим ЧС ввели в субботу, 30 марта, в Алтайском крае в связи с ухудшением паводковой обстановки в регионе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, в регионе талыми водами подтоплено более 600 приусадебных участков, 87 домов в девяти населенных пунктах. В результате перелива талых вод перекрыты восемь участков автодорог. Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям, попавшим в экстренную ситуацию.

Самая сложная обстановка в Михайловском районе: здесь вода подтопила 60 домов и 384 участка. Аэромобильная группировка МЧС подключилась к ликвидации последствий паводка. Спасатели развернули водоналивные дамбы, насыпали грунт вдоль водопропускных каналов и дорог. Для пострадавших организовали пять 5 пунктов временного размещения. Тут находятся 73 человека.

В Усть-Пристанском районе пенсионерке потребовалась срочная госпитализация. Женщину эвакуировали на судне на воздушной подушке и передали медикам.

В Калманском районе водитель «Нивы» проигнорировал знаки и выехал на затопленную дорогу, после чего его автомобиль снесло потоком воды. Пострадавшего спасли на надувной лодке.

В Волчихинском районе пассажирский автобус из-за паводка съехал в кювет и начал тонуть. Сотрудники МЧС эвакуировали девять человек, в том числе двоих детей.

Паводки МЧС РФ Дороги Россия
30 марта 2024, 13:49
Пожар в корпусе МГТУ имени Баумана ликвидировали
РИА «Новости»
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Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в корпусе МГТУ имени Баумана в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 2-й Бауманской улице в Москве», - заявили в пресс-службе.

Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила, что на время работы оперативных и экстренных служб движение по улице перекрывали. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Возгорание кровли одного из корпусов МГТУ имени Баумана произошло ранее в субботу. Экстренные службы отмечали, что площадь распространения огня составила около 40 квадратных метров.

В пресс-службе вуза добавили, что ЧП случилось в находящемся на ремонте корпусе, угрозы для студентов и сотрудников не было.

Пожары МЧС РФ
30 марта 2024, 13:14
Появилось видео пожара в корпусе МГТУ имени Баумана
Пресс-служба МЧС
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Днем в субботу в Москве вспыхнула кровля одного из корпусов МГТУ имени Баумана. Пресс-служба МЧС показала кадры тушения возгорания на видео.

Днем в субботу в Москве вспыхнула кровля одного из корпусов МГТУ имени Баумана.

Пресс-служба МЧС показала кадры тушения возгорания на видео.

На кадрах можно увидеть, что от крыши здания в небо поднимается черный дым. В Telegram-канале ведомства уточнили, что огонь охватил порядка 20 квадратных метров кровли.

На сайте вуза отметили, что ЧП произошло в здании строящегося библиотечного комплекса. Спасатели уже локализовали распространение огня, угрозы для сотрудников и студентов нет. В настоящее время здание находится на ремонте.

Представитель экстренных служб уточнил РИА «Новости» , что огонь локализовали на площади в 40 квадратных метров.

Пожары МЧС РФ Москва
30 марта 2024, 12:37
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 551 человека
РИА «Новости»
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Общее число пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» составило 551 человек. Обновленные данные привела пресс-служба подмосковного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что это данные на 6:00 субботы, 30 марта.

«В результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе пять детей)», - говорится в сообщении.

Подмосковный Минздрав в минувшую пятницу, 29 марта, сообщил, что в областных больницах лечение продолжают 70 пострадавших при теракте. После оказания необходимой помощи медики выписали 55 человек.

Группа боевиков напала на «Крокус Сити Холл» вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли огонь по находившимся в фойе и зале зрителям. Перед отступлением террористы подожгли здание.

Правоохранители задержали четырех исполнителей теракта в Брянской области. В течение следующей недели силовики задержали пятерых сообщников боевиков. Всех участников группы отправили под арест.

МЧС РФ Теракт в «Крокусе»

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