Трех школьников задержали за стрельбу в метро Петербурга

«Бей ее». Девочки-подростки в Нефтекамске поставили школьницу на колени и избили

Избиение девочки произошло в Нефтекамске на глазах у толпы. Школьницы поставили ее на колени и избили. За унижением наблюдала толпа подростков, некоторые подбадривали нападавшую, побуждая на «подвиги». Видео избиения распространилось в Сети.

ЧП произошло в ночь на 30 октября, подростки праздновали Хэллоуин, об этом свидетельствуют их наряды и «боевая раскраска» на лицах. Между девочками разгорелся конфликт. Как рассказала «360» одна из очевидиц произошедшего, ссора произошла из-за «подика», что на сленге означает вейп.

«Она с подругой у другой девочки попросила попарить и подик начала забирать. Та его забрала и другая начала ее <…> [бить], а с белыми волосами кричать: „<…> бей“», - рассказала собеседница издания.

На кадрах видно, что нападавшая заставила девочку встать на колени. Толпа разделилась на два лагеря, одни поддерживали агрессора, другие - пострадавшую. Но вступился за школьницу только один подросток, судя по видео. Мальчик отогнал нападавших от жертвы, за что получил порцию угроз от агрессивно настроенной школьницы. По словам очевидицы, потом приехала полиция.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.