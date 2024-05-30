Трех школьников ударило током в Чапаевске

«У одного - до 90% ожогов тела, у второго - 40-50%. Оба в тяжелом состоянии», - поделилась женщина.

По ее словам, школьников увезли в самарскую больницу. Третий подросток серьезно не пострадал. От удара его отбросило в сторону.

«Они шли с рыбалки. Удочками решили достать до электрических проводов. В первый раз не получилось, во второй раз подпрыгнули и достали до провода. Ударило сильно», - добавила собеседница.

Женщина уточнила, что один из подростков пришел в себя. Ему сделали чистку кожи под наркозом.

Ранее в Тюмени подростки набросились на незнакомого школьника. Они били мальчика самокатом по голове.