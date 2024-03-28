Трех рыбаков спасли на Сахалине с оторвавшейся льдины

Информация об инциденте поступила в экстренные службы днем 28 марта. Оказалось, что в районе села Охотское Корсаковского района из-за сильного ветра оторвалась льдина. На ней находились рыбаки, которых отнесло на километр от берега.

Сотрудники МЧС на моторной лодке организовали операцию по спасению людей. К 17:20 (09:20 по московскому времени) рыбаков доставили на берег. Никто из мужчин не пострадал.

Ранее на Сахалине льдина оторвалась в районе села Стародубское. На льду находились четыре рыбака.