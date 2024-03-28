28 марта 2024, 11:24

Трех рыбаков спасли на Сахалине с оторвавшейся льдины

Freepik
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Три рыбака-любители застряли на оторвавшейся льдине на юге Сахалина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Информация об инциденте поступила в экстренные службы днем 28 марта. Оказалось, что в районе села Охотское Корсаковского района из-за сильного ветра оторвалась льдина. На ней находились рыбаки, которых отнесло на километр от берега.

Сотрудники МЧС на моторной лодке организовали операцию по спасению людей. К 17:20 (09:20 по московскому времени) рыбаков доставили на берег. Никто из мужчин не пострадал.

Ранее на Сахалине льдина оторвалась в районе села Стародубское. На льду находились четыре рыбака.

Спасатели Россия
28 марта 2024, 11:54
Трое пострадавших в Crocus City Hall остаются в крайне тяжелом состоянии
РИА «Новости»
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В крайне тяжелом состоянии после теракта в Crocus City Hall остаются три человека. Такие данные в четверг, 28 марта, представил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также сочетанием огнестрельных ранений и ожогов», - уточнил министр.

Накануне в МЧС сообщили, что жертвами стрельбы в концертном зале в Красногорске стали 143 человека.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед началом выступления группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные люди, они расстреливали зрителей в упор и устроили сильнейший пожар.

Огонь охватил почти 13 тысяч квадратных метров, крыша здания частично обрушилась на площади в семь тысяч «квадратов».

Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 11:42
Минздрав Подмосковья опубликовал новый список пострадавших в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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В обновленном списке пострадавших при теракте в концертном зале Crocus City Hall находятся 124 фамилии, 47 пациентов уже выписали. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

По состоянию на 09:00 28 марта из 124 пострадавших в больницы отвезли 77 человек.

Теракт в Crocus City Hall в Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. В здание концертного зала ворвалась несколько человек в армейском камуфляже и открыли огонь по посетителям, а также бросили зажигательные шашки. Начался пожар, огонь охватил порядка 13 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли.

Согласно последней официальной информации от МЧС России, в результате теракта погибли 143 человека, писал RT.

Во вторник, 26 марта, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что спасатели завершили поисковые работы. Он выразил благодарность всем задействованным при ликвидации последствий специалистам.

Минздрав Россия Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 11:41
Эвакуационные выходы Crocus City Hall работали в штатном режиме
РИА «Новости»
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Эвакуационные выходы в Crocus City Hall после теракта работали штатно. Люди натыкались на закрытые двери для персонала. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова певец Эмин Агаларов.

Он отметил, что в Crocus City Hall достаточное количество пожарных выходов.

«Где двери были закрыты, это не пожарные выходы - это служебные помещения, потому что за кулисами очень много гримерок, очень много студий звукозаписи», - подчеркнул он.

По его словам, многие технические коридоры вели обратно в фойе. Туда люди не хотели снова возвращаться, потому что знали, что там тоже стреляют. Поэтому они искали другие пути выхода. Люди натыкались на железные закрытые двери, доступные для входа по карточкам только для персонала.

Также Агаларов рассказал, что на одном из видео можно рассмотреть, как в зале в момент начала стрельбы присутствовало много людей. Есть еще один похожий ролик. Там уже стреляют террористы, но сам зал почти пустой. Это говорит о том, что около шести тысяч человек к тому моменту уже покинули здание, пояснил Агаларов.

Стихийный мемориал все еще расположен у здания Crocus City Hall. Там же появился баннер с изображением свечи и строками из песни шансонье Михаила Шуфутинского «Сгорая, плачут свечи».

Стрельба Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 07:52
Жительницу Новосибирска увезли в больницу после удара рухнувшей с крыши глыбы льда
Unsplash
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Около станции метро «Студенческая» в Новосибирске на женщину упала ледяная глыба. Пострадавшую доставили в больницу. Прокуратура Новосибирской области объявила о проведении проверки.

Около станции метро «Студенческая» в Новосибирске на женщину упала ледяная глыба. Пострадавшую доставили в больницу.

Прокуратура Новосибирской области объявила о проведении проверки.

«Установлено, что женщина получила травмы от падения льда с дома № 37 по проспекту Карла Маркса. Прокуратура проверит своевременность и полноту принятых мер ответственными лицами по очистке крыш и фасадов здания от снега и наледи», - сообщила пресс-служба.

Проверку поручили прокуратуре Ленинского района. По ее итогам примут меры прокурорского реагирования.

Глыба льда скатилась с крыши студенческого общежития вечером 27 марта недалеко от входа на станцию метро, сообщил Ngs.ru. По словам очевидцев, женщина получила удар по голове и упала на асфальт. Ей вызвали скорую помощь.

В Санкт-Петербурге лед сошел с крыши дома на Новочеркасском проспекте и упал на женщину с коляской. Пострадала двухлетняя девочка.

Прокуратура РФ ЖКХ

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