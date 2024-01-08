Трех пострадавших в ДТП в Новгородской области госпитализировали

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Находившихся в состоянии средней степени тяжести двух взрослых отправили в областную клиническую больницу. Травмированного ребенка госпитализировали медики детской больницы. Его состояние оценили как удовлетворительное.

Еще 14 пострадавшим, включая четырех несовершеннолетних, врачи оказали амбулаторную помощь. Всего, по данным Минздрава, ранения в ДТП получил 21 человек, четверо из них погибли.

Спасатели задействовали авиацию для транспортировки пострадавших. По воздуху в Великий Новгород доставили трех получивших травмы детей и их отца.

Всего на трассе М-11 столкнулось около 50 автомобилей , в результате на месте аварии образовалась полуторакилометровая пробка. Спасатели перенаправляют водителей на другие маршруты, застрявшим водителям предлагают горячий чай и места для зарядки телефонов.