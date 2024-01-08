08 января 2024, 22:12

Трех пострадавших в ДТП в Новгородской области госпитализировали

Pixabay
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Врачи доставили в больницу трех раненых в результате ДТП на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минздрава. Среди госпитализированных есть один ребенок.

Находившихся в состоянии средней степени тяжести двух взрослых отправили в областную клиническую больницу. Травмированного ребенка госпитализировали медики детской больницы. Его состояние оценили как удовлетворительное.

Еще 14 пострадавшим, включая четырех несовершеннолетних, врачи оказали амбулаторную помощь. Всего, по данным Минздрава, ранения в ДТП получил 21 человек, четверо из них погибли.

Спасатели задействовали авиацию для транспортировки пострадавших. По воздуху в Великий Новгород доставили трех получивших травмы детей и их отца.

Всего на трассе М-11 столкнулось около 50 автомобилей , в результате на месте аварии образовалась полуторакилометровая пробка. Спасатели перенаправляют водителей на другие маршруты, застрявшим водителям предлагают горячий чай и места для зарядки телефонов.

Дети ДТП Минздрав Врачи
08 января 2024, 22:10
Неизвестный напал с ножом на имама мечети и прихожанина в Стамбуле
Unsplash
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Неизвестный в центре Стамбула напал с ножом на имама мечети и прихожанина. Об этом сообщил Telegram-канал «Вести» со ссылкой на местные власти.

Сейчас жизни людей ничего не угрожает. Правоохранители задержали нападавшего, рассказали в правительстве Стамбула. Другие подробности случившегося не уточнялись. Причины поступка злоумышленника также неизвестны.

Вечером 8 января стало известно, что в Юго-Восточном округе Москвы молодой человек напал с ножом на охранника в супермаркете из-за пакета с продуктами. Мужчина пытался украсть товар, но работник магазина помешал ему.

Накануне в Саратове пьяный водитель набросился с ножом на полицейских. Правоохранителям пришлось открыть огонь, нападавшего доставили в медицинское учреждение. Саратовец стал фигурантом уголовного дела, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Преступления Стамбул
08 января 2024, 21:03
Число травмированных в ДТП в Новгородской области увеличилось до 16
Пресс-служба Следственного комитета
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Число травмированных в результате массовой аварии на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области увеличилось до 16, сообщила пресс-служба МЧС России. В ДТП с участием нескольких десятков машин погибли четыре человека, включая ребенка.

Общее число пострадавших в аварии оценивается в 20 человек. Среди травмированных есть пять детей, трех из них вместе с отцом по воздуху доставили в больницу Великого Новгорода, несмотря на непогоду. Как сообщило местное министерство здравоохранения, один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС начали оказывать помощь пострадавшим и застрявшим на трассе из-за ДТП водителям. Им предлагают горячий чай и место для зарядки телефонов, с нуждающимися работают психологи. Планировавших ехать по трассе М-11 водителей перенаправляют на другие маршруты, так как длина пробки на «Неве» превысила 1,5 километра.

В МЧС отметили, что оперативной работе спасателей поспособствовали прошедшие в ноябре учения, в ходе которых они отработали действия в случае аварии на М-11.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что участниками ДТП стало около 50 автомобилей.

ДТП МЧС РФ
08 января 2024, 19:57
Уголовное дело возбудили после массового ДТП под Новгородом
Пресс-служба Следственного комитета
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После массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СК. На место аварии выдвинулись сотрудники ведомства.

Предварительно установлено, что сегодня из-за плохой погоды на автодороге М-11 «Нева» в Новгородском районе столкнулись более 30 машин.

«В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие», - отметили в СКР.

Правоохранители организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса РФ. Ответственность по ней наступает, в частности, при оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На место происшествия направились следователи, которые выяснят обстоятельства аварии и оценят действия лиц, отвечающих за очистку снега на скоростной автомагистрали.

Участниками ДТП могло стать большее число водителей. По данным новгородского губернатора Андрея Никитина, машин было около 50.

ДТП Следственный комитет России
08 января 2024, 19:25
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik подожгли в Петербурге
Unsplash
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Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова подожгли в Санкт-Петербурге. После случившегося журналист обратился с заявлением в полицию и сообщил об этом РИА «Новости».

«Вчера вечером произошла такая ситуация: обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью», - рассказал ведущий.

Квартира осталась в порядке благодаря бронированной двери. Однако расчет был на жертвы, считает Татаренков. Поджигатели надеялись, что в квартире кто-то есть, но там было пусто. При этом неизвестные заблокировали магнитный замок двери наклейками. Огонь заметила соседка, которая и вызвала МЧС.

«У этой истории украинский след», - заключил ведущий.

В Ярославле 18-летние молодые люди подожгли трансформаторную подстанцию. Правоохранители нашли в их телефонах переписку с украинским куратором , который обещал перевести злоумышленникам 100 тысяч рублей за выполненную «работу».

Санкт-Петербург Поджоги Журналистика

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