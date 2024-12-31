Трех пострадавших при крушении самолета в Актау россиян выписали из больниц
Среди россиян, которые пострадали в авиакатастрофе в Актау, трое остаются в тяжелом состоянии. Еще трех человек выписали из больниц, сообщили в Минздраве.
«Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния», - отметил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Лечение в стационарах, добавил он, продолжают шесть человек. Состояние трех пострадавших медики до сих пор оценивают как тяжелое.
«Еще трое, в том числе ребенок, - в состоянии средней тяжести», - сказал Кузнецов.
Самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился 25 декабря. Жертвами авиакатастрофы стали 38 человек. В течение 30 дней правительственная комиссия Казахстана по расследованию причин крушения озвучит предварительные выводы о случившемся.