02 августа 2024, 10:37

Трех пострадавших после удара молнии в парке «Патриот» выписали из больницы

РИА «Новости»
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Пострадавших после удара молнии в парке «Патриот» выписали из больницы с дальнейшими рекомендациями, сообщили 360.ru в Минздраве Московской области. Речь идет о троих пациентах.

ЧП произошло 28 июля недалеко от главного храма Вооруженных сил России - Патриаршего собора во имя Воскресения Христова.

В тот день МЧС предупреждало жителей и гостей региона о дожде, грозе и сильном ветре до 15 м/с. Известно, что молния попала в зонт одного из посетителей парка.

Смертельные травмы в результате получил мужчина. Еще три человека пострадали. Их доставили в больницу.

«Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести», - заявили тогда в Минздраве.

Больницы
02 августа 2024, 10:04
Съехавший в реку Цыганку возле храма в Москве водитель впал в кому
РИА «Новости»
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У мужчины, который съехал на легковушке в реку Цыганку в Москве, на берегу случился эпилептический припадок. Как сообщил источник 360.ru, пострадавшего увезли в больницу.

Ранним утром 2 августа в реке Цыганке в районе Коммунарки заметили машину. Очевидцам показалось, что водитель в салоне находится без сознания. Спустя время он сам смог выбраться из машины. Его передали бригаде скорой помощи, уточнил собеседник 360.ru.

При первичном осмотре состояние мужчины не вызвало опасений. Однако спустя 20 минут у него произошел эпилептический приступ. В итоге, по данным источника, он впал в кому в карете скорой помощи по пути в больницу.

Больницы Скорая помощь Мужчины Машины Водители Москва Реки
02 августа 2024, 09:30
Кота спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
Пресс-служба МЧС
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Работающие на месте рухнувшего дома в Нижнем Тагиле сотрудники МЧС спасли из-под завалов кота. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты МЧС России вытащили животное из-под бетонной плиты. Перепуганного питомца передали волонтерам, теперь они постараются найти его хозяев.

Частичное обрушение пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле произошло утром в четверг, 1 августа. Причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси.

По последней информации, в результате происшествия пострадали 20 человек, среди них девять детей. В медучреждения Екатеринбурга и Нижнего Тагила отвезли 11 пациентов. Отказались от госпитализации пять человек, всем оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Погибли четыре человека.

Следственный комитет по факту ЧП завел уголовное дело. Областная прокуратура взяли ход расследования под свой контроль.

Газ Взрывы Коты
02 августа 2024, 09:26
Поезд Новый Уренгой — Москва попал в ДТП с грузовиком в Пермском крае
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В Пермском крае на перегоне Европейская — Усть-Тискос грузовик выехал на пути и столкнулся с поездом Новый Уренгой — Москва. Пассажиры не пострадали, травмы получил только водитель автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. <…> Схода подвижного состава нет. Повреждены внешние элементы локомотива и автомобиль», - сообщили представители перевозчика.

Пострадал водитель машины, так как электровоз зажал ее. Пассажира и локомотивной бригаде поезда медпомощь не потребовалась. Движение электричек № 6841 и № 6842 Европейская - Чусовская - Европейская от и до станции Бисер приостановили, а к месту аварии отправили восстановительный поезд.

Предварительную причину столкновения назвала пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Водитель грузовика нарушил правила дорожного движения, когда выехал на пути, не убедившись в отсутствии поезда. Надзорное ведомство устроило проверку.

Крупная авария из-за выезда грузовика на пути произошла в Волгоградской области. КамАЗ проехал на красный свет и столкнулся с поездом № 491 Казань - Адлер на перегоне Гремячая - Котельниково. Пострадали 52 человека.

Авария произошла в 7:35 (05:35 по московскому времени) на перегоне Европейская - Усть-Тискос. Большегруз выехал на пути за пределами переезда. В этот момент к нему приближался поезд № 11 Новый Уренгой - Москва.

В Пермском крае на перегоне Европейская - Усть-Тискос грузовик выехал на пути и столкнулся с поездом Новый Уренгой - Москва. Пассажиры не пострадали, травмы получил только водитель автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.

РЖД Грузовики ДТП Поезда
02 августа 2024, 09:24
Следствие проводит 13 экспертиз по делу замглавы МВД Дагестана Исмаилова
РИА «Новости»
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Следственные органы проводят 13 экспертиз в отношении заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

По информации агентства, речь идет о судебной технико-криминалистической экспертизе документов, двух оценочных судебных экспертизах, а также баллистической, почерковедческой, молекулярно-генетической и двух компьютерно-технических.

Исмаилову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия и получении взятки в особо крупном размере группой лиц. Обвинения в аналогичных деяниях предъявили заместителю главы следственного управления МВД Дагестана Далгату Абдулгапурову.

Ранее заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова арестовали по делу о взятке.

Уголовное дело Дагестан

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