Трех погибших нашли после жесткой посадки Ми-2 в Кировской области
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Кировской области. Спасатели нашли тела трех погибших, сообщила пресс-служба МЧС.
«Спасатели МЧС России обнаружили тело четвертого погибшего», - указали в ведомстве.
Изначально сообщалось о трех погибших. Глава региона Александр Соколов подчеркивал, что на борту вертолета Ми-2 пациентов не было.
По предварительным данным, в кабине вертолета находились пилот, врач и два фельдшера. Борт работал в Даровском. Воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлета.
В Даровской выехал первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов. Кировская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.
«Автосервис загорелся на первом этаже. На вышележащих этажах расположены офисы, оттуда эвакуировали всех людей», - отметил источник.
По его словам, в автосервисе загорелись три автомобиля. При пожаре пострадали три человека, их передали медикам. Ранее сообщалось, что из горящего здания спасли двух женщин , они не могли выбраться из помещения самостоятельно.
По данным МЧС , пожарные спасли трех человек из горящих в смежных с автосервисом помещениях. Пожар оперативно ликвидировали в 18:08 на 20 квадратных метрах. Причины возгорания устанавливаются.
Вызов в гостиницу на улице Морошковой, 2а поступил 26 октября в 06:31 (25 октября 23:31 по московскому времени). Загорелись крыша и третий этаж. К приезду первых расчетов площадь возгорания составила 200 квадратных метров. К тушению подключились более 20 человек и семь единиц техники.
Из здания самостоятельно вышли шесть человек, еще пятерых эвакуировали спасатели. Трое попали в больницу. За два часа пожарным удалось локализовать возгорание на площади 500 квадратных метров. Крыша частично обрушилось, и это, по информации МЧС, осложнило тушение.
Еще один пожар вспыхнул в Чувашии. Загорелось строящееся здание мебельной фабрики.
В Железнодорожном районе Хабаровска загорелась трехэтажная гостиница. В здании частично обрушилась крыша, пострадали три человека.
Пресс-служба МЧС показала тушение пожара.
«По предварительной информации пострадал один человек», - отметили в ведомстве.
Сейчас на месте возгорания работают 28 специалистов. Также для тушения машин привлекли семь единиц спецтехники. Сотрудники ГИБДД организовали для автомобилистов объездной путь по трассе М-10.
В четверг сразу девять автомобилей стали участниками ДТП в Омской области. По данным МВД, на трассе столкнулись семь грузовиков и две легковушки.
Медики доставили в больницу трех пострадавших.
В Свердловской области водитель иномарки погиб , врезавшись в попутный самосвал. Происшествие случилось на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган.