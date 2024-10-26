Трех погибших нашли после жесткой посадки Ми-2 в Кировской области

В Железнодорожном районе Хабаровска загорелась трехэтажная гостиница. В здании частично обрушилась крыша, пострадали три человека. Пресс-служба МЧС показала тушение пожара.

Вызов в гостиницу на улице Морошковой, 2а поступил 26 октября в 06:31 (25 октября 23:31 по московскому времени). Загорелись крыша и третий этаж. К приезду первых расчетов площадь возгорания составила 200 квадратных метров. К тушению подключились более 20 человек и семь единиц техники.

Из здания самостоятельно вышли шесть человек, еще пятерых эвакуировали спасатели. Трое попали в больницу. За два часа пожарным удалось локализовать возгорание на площади 500 квадратных метров. Крыша частично обрушилось, и это, по информации МЧС, осложнило тушение.

Еще один пожар вспыхнул в Чувашии. Загорелось строящееся здание мебельной фабрики.

В Железнодорожном районе Хабаровска загорелась трехэтажная гостиница. В здании частично обрушилась крыша, пострадали три человека.

Пресс-служба МЧС показала тушение пожара.