Трех подростков задержали за травлю детей в Забайкалье

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По предварительным данным, 12-летний школьник снял процесс травли на видео. Позже ролик выложили в социальные сети. На кадрах запечатлено, как девятиклассники оскорбляли ребят, наносили им удары и заставили поцеловать друг друга.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Они опрашивают педагогов и предполагаемых участников конфликта на национальной почве. К делу подключилась прокуратура Могутуйского района и Следственный комитет.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении школьников в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба ведомства.