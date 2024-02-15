15 февраля 2024, 17:50

Трех напавших на полицейского в Чечне ликвидировали ответным огнем

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Чечне сотрудники полиции ликвидировали трех человек, которые оказали правоохранителям вооруженное сопротивление. Еще двух участников бандитской группировки задержали, сообщил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«В селении Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района <…> сотрудники полиции ликвидировали трех преступников, оказавших вооруженное сопротивление при задержании», - отметил он.

Кадыров уточнил, что задержанные в ходе спецоперации участники бандгруппы уже дают признательные показания. По словам главы Чечни, злоумышленники намеревались совершить ряд преступлений и убийств сотрудников правоохранительных органов.

«Но в их плане была одна загвоздка - они забыли, что находятся в Чеченской Республике, где мы никому не дадим нарушить покой и мирное течение жизни», - добавил он.

Кадыров пообещал жестко бороться с подобным беззаконием. Если даже нарушители появятся на территории республики, обратил он внимание, уйти им не удастся.

Глава Чечни выразил благодарность силовикам за оперативность и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему полицейскому.

Чечня Преступления Рамзан Кадыров Полиция
15 февраля 2024, 17:10
Переевшая белка застряла на балконе в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Молодая белка застряла на балконе квартиры на улице Профсоюзная в Москве и не смогла выбраться самостоятельно. Грызуна пришлось вызволять отряду СпасРезерв. О происшествии рассказали в пресс-службе организации.

Пожилые дамы, хозяйки квартиры, баловали животное угощениями, поэтому белка часто захаживала к ним в гости через щель в ограждении балкона. Но в этот раз грызун, перекусив, не смог выбраться на волю.

«Белочка не смогла пролезть в щелочку обратно. Видимо, какой-то орешек оказался лишним», - сыронизировали в пресс-службе.

Пенсионерки вызвали на помощь спасателей. Команда специалистов поймала белку сачком и, проконсультировавшись с зоологом, отпустила ее на свободу в ближайшем лесу.

Сотрудники спасательного отряда отметили, что в преддверии периода размножения, в конце февраля - начале марта, белки активно ищут место для гнездования и готовятся к рождению потомства.

Москвичи более 400 раз сообщили о попавших в беду животных через портал «Наш город». Большинство происшествий случается с кошками и собаками, однако иногда в беде оказываются и экзотические звери.

Спасатели Животные Москва
15 февраля 2024, 16:40
В дом престарелых в Красногорске пришли с обысками
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Уголовное дело возбудили в Красногорске после сообщений о жестоком обращении с пенсионеркой в доме престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

По данным ведомства, сотрудники частного пансионата для престарелых допустили противоправные действия против одной из постоялиц. В результате женщине потребовалась госпитализация.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Следователи и криминалисты провели обыск в пансионате, допросили свидетелей.

Также проверку по факту случившегося начала прокуратура Подмосковья. В пресс-службе уточнили, что изначально сюжет о работе дома престарелых и пострадавшей постоялицы вышел в эфире одного из федеральных каналов.

«В ходе проверки прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению требований законодательства», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Прокуратура РФ СК РФ
15 февраля 2024, 16:09
Нападавших с молотком на прохожих подростков задержали в Волгограде
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители задержали трех подростков, которые угрожали прохожим молотком и грабили их в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

В дежурную часть обратились трое волгоградцев. Они сообщили, что группа молодых людей украла у них деньги, мобильные телефоны и ювелирные украшения, угрожая молотком.

Одного из пострадавших сильно избили. Мужчину госпитализировали с ушибами и переломами.

«Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали на одной из улиц города подозреваемых», - уточнили в ведомстве.

Задержанными оказались двое несовершеннолетних молодых людей 16 и 17 лет, а также 18-летний юноша. Злоумышленники сознались в содеянном. Все награбленное они сдали в ломбард. Средства уже успели потратить. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Юношей арестовали.

В Москве избили актера Андрея Пакалова. Причиной драки стала его шуба. Артист получил сотрясение мозга, ушиб носа, а также у него зафиксировали сколотые зубы.

Уголовное дело МВД РФ
15 февраля 2024, 14:58
Мосбиржа назвала сбой на сервере редкой технической ошибкой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мосбиржа назвала сбой на сервере, который вызвал приостановку торгов 13 февраля, редкой технической ошибкой. Об этом РИА «Новости» рассказала пресс-служба торговой площадки.

«Сбой на сервере Мосбиржи 13 февраля был редкой технической ошибкой, но ни один производитель не даст 100% гарантию, что такое не повторится», - заявили представители.

Кроме того, в пресс-службе Мосбиржи уточнили, что остановку торгов на фондовом рынке 14 февраля спровоцировали неполадки в конфигурации основного сервера торгово-клиринговой инфраструктуры. Это произошло после попытки исправить проблему, возникшую 13 февраля - аппаратную ошибку основного сервера.

В 11:35 торги на фондовом рынке вновь запустили.

Деятельность на других платформах Московской биржи, включая срочный, валютный и рынок драгоценных металлов, а также операции с депозитами и кредитами на денежном рынке, продолжались без перебоев.

Мосбиржа Москва

Новости по теме