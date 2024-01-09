09 января 2024, 08:56

Трех фигурантов дела об аварии на теплотрассе задержали в Подмосковье

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Начальника котельной и генерального директора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержали в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Директор завода и начальник котельной стали фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В причастности к срыву отопительного сезона также подозревают главу администрации городского округа Подольск, его задержали. СК возбудил дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, чиновник выдал котельной паспорт готовности без проверки оборудования, что привело к аварии на теплотрассе.

«В помещениях и на рабочих местах задержанных проведены обыски и выемки, идут допросы», - указали в пресс-службе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что специалисты после коммунальной аварии восстановили отопление в 69 домах в Климовске. По его словам, запуском теплоснабжения в городе занимаются 200 бригад.

Уголовное дело Подольск ЖКХ Коммунальные аварии Следственный комитет России
09 января 2024, 07:18
Пассажирский самолет в Норильске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
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В Красноярском крае самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Началась проверка, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Boeing 737-800 летел из Красноярска в Норильск с 169 пассажирами на борту. В пункте назначения при посадке самолет по причине, которую определят специалисты, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Надзорное ведомство объявило о проведении проверки на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. Воздушное судно решили отбуксировать к месту стоянки.

В Сочи задержали вылет в Санкт-Петербург. По словам сотрудников аэропорта, один из пассажиров повел себя неадекватно, и пришлось снять его с рейса. Он вопреки правилам закурил прямо в салоне самолета и проигнорировал замечания. Члены экипажа вызвали полицию.

Авиация Прокуратура РФ Самолеты Красноярский край
09 января 2024, 06:27
Очевидец рассказал о последствиях пожара в районе автовокзала в Мытищах
Телеканал «360»
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Ночью 9 января в Мытищах произошел пожар. Горело административное здание на Университетской улице. Очевидец сообщил «360», что пострадали аптека, магазин и парикмахерская.

«Там выгорела парикмахерская, аптека, магазин одежды. Ветеринарка не пострадала почти. Фотостудия моего отца, на удивление, целая», - сказал он.

Административное здание находится в районе автовокзала на Университетской улице, 13/3. Экстренные службы вызвали в 01:19, и спустя 40 минут пожарные начали тушение. На фото с места возгорания видно, что открытый огонь перекинулся на кровлю, в воздух поднялся густой дым.

В Забайкалье почти 30 вагонов сошли с рельсов. Никто не пострадал. РЖД сообщила, что габарит соседнего пути получил повреждения и задержали некоторые пассажирские поезда. Следком возбудил уголовное дело.

Пожары Мытищи
09 января 2024, 06:12
Уголовное дело возбудили после схода поездов в Забайкалье
Пресс-служба Следственного комитета
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В Забайкальском крае сошли в рельс вагоны грузового поезда, никто не пострадал. Возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.

Авария произошла вечером 8 января по московскому времени на 6604-м километре четвертого пикета перегона Алеур - Укурей. По данным следствия, с путей сошли вагоны грузового поезда, никто не пострадал. Началась проверка. Уголовное дело возбудили по статье 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Пресс-служба РЖД заявила, что из-за нарушения габарита соседнего пути сошли с рельс 27 вагонов. Со станций Шилка и Зилово к месту аварии направили восстановительные поезда, для координации работ создали оперштаб. Произошедшее сказалось на графике движения пассажирских поездов.

РЖД Уголовное дело Поезда Следственный комитет России
09 января 2024, 02:01
Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве
РИА «Новости»
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Поэта льва Рубинштейна в Москве сбила машина, его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом в соцсети сообщили знакомые Рубинштейна — поэт и журналист Игорь Иртеньев и дочь астрофизика Кронида Любарского Вероника.

«Сейчас он в Склифе в тяжелом состоянии, операцию сделали», - написал Иртеньев.

Информацию подтвердила Вероника Любарская.

«Льва Рубинштейна сбила машина. Он в Склифе, переломы и черепно-мозговая травма», - написала она.

Официальной информации о происшествии и состоянии здоровья Льва Рубинштейна пока нет.

Рубинштейну исполнилось 76 лет. Свой творческий путь поэт начал в 1960-х годах, с тех пор стал считаться основоположником московского концептуализма. Его отличали стихи на карточках.

Ранее финалистка конкурса «Мисс Россия-2016», чемпионка Европы по спортивным танцам Яна Добровольская попала в ДТП на пешеходном переходе в Тюмени. Из-за скользкой дороги машина «поплыла» и ударила другой автомобиль, в котором находилась беременная женщина.

ДТП Дороги Машины Москва

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