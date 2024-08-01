Трех человек спасли из-под завалов обрушившегося подъезда в Нижнем Тагиле

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По данным ведомства, в четверг в результате взрыва газовоздушной смеси без последующего горения произошло обрушение первого и второго подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле.

«Три человека спасли из-под завалов. Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области убыла к месту происшествия», - заявили в пресс-службе.

Прокуратура Свердловской области в Telegram-канале сообщила о начале проверке по факту происшествия. В ведомстве отметили, что на место для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов выехал и. о. прокурора региона Александр Юровских.

«Прокуратура выяснит, кто обслуживает данный многоквартирный дом, когда проводились ремонт инженерных конструкций и обследование газового оборудования в доме. Ведомство будет контролировать вопросы размещения жителей дома в пункте временного размещения», - отметили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что при взрыве газа в Нижнем Тагиле пострадали дети.