Трех братьев-маугли нашли в подвале питерской многоэтажки
Трое мальчиков в возрасте от двух до шести лет жили со своим отцом в подвале дома. Детей обнаружили на юге Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.
Мальчики жили с 36-летним отцом и воспитывались в антисанитарных условиях в подвале многоэтажного дома на Московском шоссе.
Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Информацию о детях направили в органы опеки.
Ранее в Тульской области нашли находящуюся в федеральном розыске семью с двумя дочерями, они 11 месяцев жили в шалаше в лесу.
Все это время девочки в возрасте 12 и 10 лет не посещали школу и больницу. Их мать по суду ограничили в родительских правах.