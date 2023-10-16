Травмы при аварии в Приморье получили почти все пассажиры туристического автобуса
Почти 50 пассажиров туристического автобуса, ехавшего из Китая в Уссурийск и попавшего в ДТП в Хасанском районе Приморья, получили травмы разной степени тяжести. Руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский сообщил об этом РИА «Новости».
«Практически все 50 туристов, попавшие в ДТП в Приморье, получили травмы», - сказал он.
Минздрав Приморья заявил, что в Хасанскую центральную районную больницу доставили 30 пострадавших , из них 29 человек госпитализировали. Четырех пациентов решили эвакуировать санавиацией во Владивосток.
Авария на региональной трассе в семи километрах от поселка Барабаш произошла 16 октября. Автобус с 50 туристами - россиянами, ехавшими из Китая в Уссурийск, съехал в кювет и опрокинулся.
Последствия ДТП сняли на видео. Погибли два человека. Следком возбудил уголовное дело.