«Травма головы и ушибы». Избитую женщину в Братске госпитализировали
Женщину и ее собаку жестоко избили битами в лифте в Братске. Пострадавшая рассказала «360», какие травмы она получила.
Женщина сообщила, что ее совсем недавно привезли в больницу. Голос у пострадавшей был тихий и слабый.
«Меня привезли в больницу. <…> Травма головы, многочисленные ушибы», - подчеркнула она.
Пострадавшая не могла говорить. На нее, по данным Telegram-канала Shot , напали двое мужчин в лифте дома в микрорайоне Осиновка. Собеседницу запугивают на протяжении нескольких месяцев.
Дело в том, что женщина - хозяйка питбуля, который некоторое время назад напал на 63-летнюю соседку.
Собака укусила пожилую женщину , а ее хозяйку оштрафовали. При этом владелица пса заверила, что соседка сама спровоцировала ее питомца. Пенсионерка накинулась на хозяйку с электрошокером, а пес защитил ее.
Пострадавшая заверила, что после этого случая ей изуродовали входную дверь топором и даже караулили в подъезде. Кто именно, она не уточнила. Также женщина рассказала, что соседи у нее отобрали собаку и избили палками и битами возле мусорных баков. Пес выжил.