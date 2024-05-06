Трава загорелась у Якутска на одном гектаре

В Москве гражданин США проник в детскую библиотеку и начал раздеваться. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.

В учреждение, расположенное на улице Народного Ополчения, иностранец пробрался через окно.

По информации издания, американец получил туристическую визу в Россию в 2021 году. В стране он имеет право находиться до декабря 2024 года.

Позже телеканал РЕН ТВ уточнил, что в детской библиотеке задержали некоего Уильяма Рассела Никума. В России он жил у знакомых преподавателей английского языка. Накануне происшествия он отправился в бар, где напился и поссорился со знакомыми, после чего уехал на такси. Потом он разбил окно в детском учреждении и пролез внутрь, где и уснул.

Никума привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве, арестовав на 10 дней. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о вандализме, уточнил телеканал.