Трава загорелась у Якутска на одном гектаре
Крупный пожар тушат спасатели в Якутске. О ЧП с загоревшейся травой в местности Зеленый Луг сообщили в региональном главке МЧС.
Информация о происшествии поступило в ведомство около 11:10 по местному времени.
«Предварительная площадь горения составляет 1 гектар», - уточнили в пресс-службе.
На место пожара направили 19 специалистов личного состава и три единицы техники Якутского пожарно-спасательного отряда.
В ближайшие дни в Якутске должны объявить особый противопожарный режим, отметило местное издание ЯСИА. Такая мера связана с появлением первых термических аномалий. По данным на 3 мая, специалисты выявили 26 термоточек.
Многие из них образовались их-за нелегальных сельхозпалов, подчеркнули журналисты.