18 апреля 2024, 10:10

Трассу из Тюменской области в Казахстан перекрыли из-за паводков

Пресс-служба администрации города или района
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Движение по дороге Ишим — Казанское — граница Республики Казахстан ограничили из-за наводнения. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

По данным властей региона, вода дошла до проезжей части.

«Введено ограничение на движение транспорта на участке с 56 по 57-й километр региональной автодороги Ишим - Казанское - граница Республики Казахстан», - указали в центре.

На дороге дежурят инспекторы ДПС, которые предупреждают водителей об опасности и рассказывают им об альтернативных маршрутах. Объехать затопленные участки можно через трассу Казанское - Смирное - Копотилово, добавили в информационном центре.

Ранее глава МЧС Александр Куренков заявил, что уровень воды в Орске снижается, но обстановка в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях остается неблагоприятной. По его словам, волна паводка смещается вниз по течению реки Урал, приближаясь к границе с Казахстаном.

Движение по дороге Ишим - Казанское - граница Республики Казахстан ограничили из-за наводнения. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

Казахстан Наводнения Дороги Наводнение в Оренбургской области
18 апреля 2024, 09:56
Объекты водоканала в Орске остались без электричества из-за аварии
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Ночью в Орске сработала защита затопленной линии электропередачи. Местный водоканал остался без электричества и существенно сократил подачу воды. Об этом сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале.

«Ночью из-за срабатывания защиты подтопленной линии электропередачи Орского производственного отделения „Оренбургэнерго“ временно ограничено электроснабжение объектов водоканала», - указали в пресс-службе правительства.

Из-за аварии водоканал существенно снизил подачу воды в город. За ночь специалисты перекинули питание части оборудования на другую линию. Работы ведут в круглосуточном режиме. Устранением проблемы занимаются 15 человек. Для проведения необходимых испытаний привлекли электролабораторию.

Спустя время специалистам удалось частично восстановить электроснабжение объектов Кумакского водозабора.

В Оренбуржье сохраняется тяжелая паводковая ситуация.

Уровень воды в реке Сакмара в пригороде Оренбурга за ночь поднялся на 15 сантиметров, превысив опасный уровень.

Наводнения Электричество Питание Работа
18 апреля 2024, 09:30
Свадьба в Бразилии закончилась смертью невесты
Freepik
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В Бразилии во время свадебного торжества невесте стало плохо. Ее увезли в больницу, но спасти не смогли, сообщил сайт Metro.

По данным издания, брачная церемония проходила в загородном доме, расположенном в Лимерии. Во время праздника 38-летняя невеста Елизанджела Газано танцевала около бассейна. В какой-то момент женщина, потеряв сознание, рухнула в воду.

Прибывшие на вызов врачи увезли ее в больницу. У женщины остановилось сердце, она скончалась 14 апреля. Журналисты уточнили, что у нее осталось пятеро детей.

Ранее в Бухарской области Узбекистана свадьба закончилась массовым отравлением гостей. В больницы с острой диареей в средней степени тяжести попали 53 человека, в том числе 13 детей. Все пациенты жаловались на боль в животе, рвоту, тошноту и слабость.

Бразилия Свадьбы
18 апреля 2024, 09:07
Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие пару дней
Пресс-служба МЧС
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Уровень воды в реке Тобол возле Кургана продолжит подниматься в ближайшие день-два. Об этом говорится в прогнозе главного управления МЧС по Курганской области.

По данным ведомства, интенсивный рост уровня воды - от 25 до 100 сантиметров - также возможен в Кетовском муниципальном округе. Ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков в Кургане (в СНТ «Черемушки», «Зеленый мыс», «Луч», макрорайоне Тополя, Смолино и на других территориях), в населенных пунктах Бараба, Лесниково, Школдинское, Белый Яр, Котоусово. Продолжится подтопление микрорайонов Нижняя Утятка, Челноково, Храпово, Глинки и других.

Ожидаемый уровень воды в Тоболе у Кургана на утро 18 апреля - 900 сантиметров.

Накануне уровень воды в реке у Кургана за 10 часов вырос на 62 сантиметра и составил 927 сантиметров. В пресс-службе правительства области жителей подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа призвали немедленно эвакуироваться.

Курган Паводки Курганская область МЧС РФ
18 апреля 2024, 08:52
Фургон столкнулся с автобусом на юге Москвы
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На юге Москвы произошла авария с участием общественного транспорта. Предположительно, пострадал один человек, сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его данным, утром 18 апреля в Южном округе Москвы на Нагатинской набережной столкнулись автомобиль «ГАЗ Соболь» и рейсовый автобус. На место прибыли две кареты скорой и экипаж ДПС.

Собеседник «360» уточнил, что в салоне общественного транспорта в момент аварии находились около 10 человек. Предположительно, в результате случившегося пострадал один человек. В газели пострадавших нет.

Источник добавил, что после аварии перекрыли левую сторону дороги с дублера проспекта Андропова на Нагатинскую набережную.

UPD: скорая увезла пострадавшую в Первую Градскую больницу с ушибами, рваными ранами рта и сломанным носом.

Все причины и обстоятельства аварии устанавливают автоинспекторы.

Накануне в Северо-Восточном округе Москвы столкнулись девять машин. Предположительно, массовая авария произошла по вине водителя мусоровоза. В результате ДТП никто не пострадал.

ДТП Москва

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