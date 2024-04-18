Трассу из Тюменской области в Казахстан перекрыли из-за паводков

По данным властей региона, вода дошла до проезжей части.

«Введено ограничение на движение транспорта на участке с 56 по 57-й километр региональной автодороги Ишим - Казанское - граница Республики Казахстан», - указали в центре.

На дороге дежурят инспекторы ДПС, которые предупреждают водителей об опасности и рассказывают им об альтернативных маршрутах. Объехать затопленные участки можно через трассу Казанское - Смирное - Копотилово, добавили в информационном центре.

Ранее глава МЧС Александр Куренков заявил, что уровень воды в Орске снижается, но обстановка в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях остается неблагоприятной. По его словам, волна паводка смещается вниз по течению реки Урал, приближаясь к границе с Казахстаном.

Движение по дороге Ишим - Казанское - граница Республики Казахстан ограничили из-за наводнения. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.