Трансформаторная подстанция загорелась в Москве

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На появившихся в Сети кадрах видно, как от места пожара в небе поднимается густой черный дым.

Источник «360» сообщил, что внутри электроподстанции могут находиться еще 5-6 трансформаторов с общим запасом масла до 46 тонн. Из-за высокой температуры произошло оплавление вентилируемого фасада подстанции.

Telegram-канал Shot отметил, что жители районов Отрадное, Алтуфьево и Бибирево начали жаловаться на отключение воды, отопления и света в своих квартирах. По предварительной информации, от снабжения электричеством отключили 20 многоквартирных домов, указал Telegram-канал Baza.

ЧП произошло в районе дома 1/39 в Высоковольтном проезде. Прибывшие на место оперативные службы начали переключать отдельных потребителей на резервную схему электроснабжения.

Информация о пострадавших не поступала, указали в ведомстве.