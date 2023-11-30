30 ноября 2023, 21:42

Трансформаторная подстанция загорелась на улице Винокурова в Москве

Pixabay
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В Москве во дворе дома на улице Винокурова загорелась трансформаторная подстанция. Раздались громкие хлопки, потом из нее повалил густой черный дым, сообщил источник «360».

Около 20:54 очевидцы сообщили о хлопках, после чего в будке начался пожар. Весь двор оказался в дыму. По информации источника, загорелись два отсека, они пока под напряжением. Соседний дом обесточили.

В пресс-службе МЧС по Москве «360» подтвердили факт возгорания и поступление заявки о пожаре по адресу улица Винокурова, дом 2.

«Там происходит возгорание в трансформаторной подстанции. <…> Подразделения находятся на месте, сведений о пострадавших не поступало», - сообщили в министерстве.

Подробную информацию обещали сообщить позднее, после выяснения обстоятельств.

Пожары МЧС РФ
30 ноября 2023, 23:36
Лошадь погибла в центре Москвы от удара током
Freepik
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В центре Москвы на Большой Дмитровке от удара тока погибла лошадь. О происшествии сообщил источник «360».

Лошадь по кличке Маффин пострадала от разряда, когда дотронулась задними копытами до столба. На место выехали экстренные службы, участок огородили, сообщил источник. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, животное дотронулось до оголенного провода. Наездница тоже пострадала, но меньше. ЧП произошло у ресторана Il Letterato, сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее в Челябинской области шесть лошадей утонули в озере. Животные вышли на лед и провалились. Спасателям удалось спасти двух лошадей, прорубив 150 метров льда до береговой линии.

Электричество Животные Москва 2023
30 ноября 2023, 22:02
Площадь пожара в Ростове-на-Дону выросла до 1500 «квадратов»
Пресс-служба МЧС
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Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 1500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Огонь охватил вещевой рынок «Темерник». Группировку задействованных в тушении сил и средств увеличили в два раза. На месте работают 113 человек и 33 единицы техники. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что пламя распространилось на тысячу «квадратов». Сотрудники МЧС заявляли, что к ликвидации пожара привлекли 61 специалиста и 17 единиц техники.

До этого огонь охватил склад в Московской области. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. В результате никто не пострадал. В тушении пожара задействовали 78 человек и 26 спецмашин.

Пожары МЧС РФ
30 ноября 2023, 21:34
Пожар начался на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону
Freepik
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На рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону случился пожар. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, пламя охватило тысячу квадратных метров.

«Горит вещевой рынок на площади 1000 квадратных метров. К ликвидации привлечены 61 специалист и 17 единиц техники», - сказано в сообщении.

Пожары
30 ноября 2023, 21:31
Пропавшую под Калугой девочку нашли в Тульской области
Unsplash
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Пропавшую в Калужской области восьмилетнюю девочку обнаружили плачущей под Тулой. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«Неравнодушные граждане заметили плачущую девочку в Белевском районе Тульской области на обочине проезжей части. О произошедшем они сообщили полицейским», - отметила Волк.

По ее словам, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Скоро ее отправят домой. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося.

Информация о пропавшей школьнице появилась днем 30 ноября. Злоумышленники требовали от матери девочки выкуп 1,5 миллиона рублей в криптовалюте.

Об обнаружении пропавшей стало известно вечером. По данным СК по Калужской области, расследование уголовного дела продолжится. Девочку отправят в Козельск, где с ней будут работать правоохранители.

Дети МВД РФ

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