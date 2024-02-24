24 февраля 2024, 15:35

Трамвай врезался в легковой автомобиль в Екатеринбурге

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Трамвай врезался в легковушку в Екатеринбурге. Видео появилось в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

ДТП случилось на проспекте Космонавтов, напротив гипермаркета «Лента». Как уточнили Ura.ru в городской ГИБДД, пострадавших нет. На месте находится экипаж Госавтоинспекции, авария оформляется.

Местные жители сообщили, что движение на участке дороги, где произошла авария, временно затруднилось.

Ранее в тот же день два человека пострадали в результате столкновения автомобиля каршеринга с дорожным разделителем в Москве на Смоленском бульваре. Раненых пришлось деблокировать. На месте разлилось топливо.

А накануне, 23 февраля, экскурсионный автобус, который вез детей с соревнований, врезался в самосвал на Красковской улице. Никто не пострадал, тем не менее детей и взрослых тщательно осмотрели медики. Причина аварии неизвестна.

ДТП Екатеринбург
24 февраля 2024, 14:34
Крыша парковки рухнула на машины на севере Москвы
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На севере Москвы крыша парковки обрушилась на автомобили. В распоряжении «360» появилось видео с места случившегося.

На кадрах запечатлели разрушенную конструкцию. На видео видно, что заснеженная крыша лежит прямо на машинах.

По данным источника «360», ЧП произошло в 90-м километре МКАД. В результате случившегося никто не пострадал. Площадь обрушения достигла 100 «квадратов». По предварительным данным, под обломками находится 15 автомобилей.

Подобный инцидент произошел в столице в сентябре. В паркинге жилого комплекса «Хорошевский» обрушились коммуникационные трубы. В результате несколько иномарок Mercedes, Porsche и десятки других получили повреждения.

Обрушения Видео Машины Москва
24 февраля 2024, 14:24
Хостел на воде пошел ко дну на Ждановской набережной в Петербурге
Пресс-служба Следственного комитета
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Более 80 человек эвакуировали с частично затонувшего отеля «Аквахостел» на Ждановской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Никто из постояльцев гостиницы не пострадал.

«Следователями устанавливаются обстоятельства частичного затопления „АкваХостела“ на Ждановской набережной», - указали в пресс-службе.

По информации сайта 78.ru , отель начал тонуть из-за льда, который продавил корпус гостиницы. Директор «АкваХостела» Илья Бобров рассказал изданию, что паники не было, хотя ЧП произошло ночью. По его словам, сотрудники заведения оперативно вызвали экстренные службы и эвакуировали людей.

«Была пробоина, трещина в корпусе. Оттуда шла вода. Откачиваем ее до сих пор», - отметил Бобров.

Ранее в Таиланде затонула яхта с россиянами. Туристы отправились в плавание вдоль Пхукета, но произошло ЧП - прорвало одну из труб в моторном отсеке. Всех пассажиров яхты спасли, но пострадавшее судно опустилось на морское дно.

Санкт-Петербург Отели Следственный комитет России
24 февраля 2024, 13:38
Рейс из Петербурга задержали и-за сообщения о бомбе у беременной пассажирки
РИА «Новости»
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Сотрудники аэропорта Пулково получили телефонный звонок о подозрительном предмете в багаже одной из пассажирок. Об этом сообщил Telegram-канал Shot

Из-за сообщения всех пассажиров одного из рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» эвакуировали с борта. Самолет осмотрели кинологи, но не нашли никаких подозрительных предметов.

По информации издания, в кол-центр позвонил муж одной из пассажирок, который поссорился с ней. Беременная женщина решила улететь домой к родителям в Таджикистан, и эта новость вывела мужчину из себя.

Рейс в Худжанд задержали на шесть часов. Пассажирам раздали еду и питье, а утром лайнер благополучно вылетел в Таджикистан. Мужчине, «заминировавшему» багаж супруги, может грозить до трех лет ограничения свободы за ложное сообщение об акте терроризма, добавили авторы статьи.

За день до этого в аэропорт Шереметьево один из пассажиров попытался пронести муляж гранаты, сообщил «Петербургский дневник». На место прибыли взрывотехники, но предмет оказался безобидным сувениром.

Ранее в Москве задержали самолет , вылетавший в Коломбо. Сбой в расписании произошел из-за нетрезвых пассажиров, которых сотрудникам аэропорта пришлось вывести с борта.

Терроризм Самолеты Таджикистан
24 февраля 2024, 13:11
Жители Академического района в Екатеринбурге остались без электричества
РИА «Новости»
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В некоторых дома и магазинах Академического района Екатеринбурга пропало электричество. Причиной отключения стал технологический сбой, сообщил Ura.ru.

«Произошло технологическое нарушение в распределительной сети 10 киловольт. Инцидент зафиксирован на энергообъекте, находящемся не в собственности компании», - уточнили журналистам представители «Россети Урал».

Специалисты добавили, что на место уже прибыли бригады и начали восстанавливать электроснабжение по резервным схемам. Работы займут не больше двух часов, пообещали энергетики.

Ura.ru пояснил, что света нет в домах, расположенных на улицах Краснолесья, Павла Шаманова и Рябинина.

Позже в компании сообщили изданию о полном восстановлении электроснабжения.

Ранее специалисты газовой службы не обнаружили утечки газа в квартире , в которой погибла екатеринбургская зоозащитница. Тела Александры Щербаковой и ее 16-летней дочери нашли накануне.

Электричество Екатеринбург Коммунальные аварии

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