Трамвай слетел с рельсов в Москве

Читайте нас в:

«Трамвай перекрыл дублер», - уточнил он.

В результате в районе проспекта Мира образовался затор из машин и автобусов. Водители пока не могут объехать место ДТП.

По данным столичного ГИБДД, за минувшую неделю в Москве зафиксировали 102 ДТП. В авариях погибли пять человек. Госавтоинспекция Москвы призвала участников дорожного движения быть максимально внимательными на зимней дороге.

Ранее похожий случай произошел в Новосибирске.

Трамвай слетел с рельсов и протаранил фонарный столб. В результате случившегося травмы получила женщина-вагоновожатый.