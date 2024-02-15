15 февраля 2024, 21:26

Трамвай слетел с рельсов в Москве

РИА «Новости»
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Трамвай сошел с рельсов в районе ВДНХ в Москве. Дорожное происшествие произошло на пересечении проспекта Мира и улицы Бориса Галушкина, сообщил источник «360».

«Трамвай перекрыл дублер», - уточнил он.

В результате в районе проспекта Мира образовался затор из машин и автобусов. Водители пока не могут объехать место ДТП.

По данным столичного ГИБДД, за минувшую неделю в Москве зафиксировали 102 ДТП. В авариях погибли пять человек. Госавтоинспекция Москвы призвала участников дорожного движения быть максимально внимательными на зимней дороге.

Ранее похожий случай произошел в Новосибирске.

Трамвай слетел с рельсов и протаранил фонарный столб. В результате случившегося травмы получила женщина-вагоновожатый.

ДТП Москва
15 февраля 2024, 21:49
Женщина выпала с 17 этажа на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Жительница Москвы выпала из окна многоквартирного дома на Псковской улице. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Экстренные службы получили информацию о случившемся в 20:27. Звонок поступил от племянника погибшей. Он рассказал, что его 45-летняя тетя выпала из окна квартиры, которая находится на 17 этаже.

Сейчас на месте работают правоохранители и медики. Психологи провели беседу с очевидцами - детьми 14 и восьми лет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее во время пожара на 1-й Лыковской улице погибла 76-летняя москвичка. Ее обнаружили во время проливки и разборки конструкций сгоревшего дома, у которого обвалилась крыша. Еще одна женщина успела выйти самостоятельно.

Москва
15 февраля 2024, 19:33
Попытавшегося перейти Москву-реку спасли в столице
РИА «Новости»
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Сотрудники ОМОН «Меч» спасли человека, который попытался перейти Москву-реку. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии.

По данным источника, недалеко от моста Багратион спецназовцы обнаружили лежащего на льду мужчину.

Стражи правопорядка совместно с сотрудниками из МЧС экстренно эвакуировали 49-летнего мужчину на берег. Медики диагностировали у пострадавшего обморожение нижних конечностей и травму правой ноги.

Спасатели помогли поместить мужчину в машину скорой помощи. Его доставили в одну из ближайших городских больниц.

Ранее спасатели достали застрявшего в сливной решетке кота в Новой Москве.

Спасатели Скорая помощь Росгвардия Москва
15 февраля 2024, 17:50
Трех напавших на полицейского в Чечне ликвидировали ответным огнем
РИА «Новости»
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В Чечне сотрудники полиции ликвидировали трех человек, которые оказали правоохранителям вооруженное сопротивление. Еще двух участников бандитской группировки задержали, сообщил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«В селении Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района <…> сотрудники полиции ликвидировали трех преступников, оказавших вооруженное сопротивление при задержании», - отметил он.

Кадыров уточнил, что задержанные в ходе спецоперации участники бандгруппы уже дают признательные показания. По словам главы Чечни, злоумышленники намеревались совершить ряд преступлений и убийств сотрудников правоохранительных органов.

«Но в их плане была одна загвоздка - они забыли, что находятся в Чеченской Республике, где мы никому не дадим нарушить покой и мирное течение жизни», - добавил он.

Кадыров пообещал жестко бороться с подобным беззаконием. Если даже нарушители появятся на территории республики, обратил он внимание, уйти им не удастся.

Глава Чечни выразил благодарность силовикам за оперативность и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему полицейскому.

Чечня Преступления Рамзан Кадыров Полиция
15 февраля 2024, 17:10
Переевшая белка застряла на балконе в Москве
РИА «Новости»
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Молодая белка застряла на балконе квартиры на улице Профсоюзная в Москве и не смогла выбраться самостоятельно. Грызуна пришлось вызволять отряду СпасРезерв. О происшествии рассказали в пресс-службе организации.

Пожилые дамы, хозяйки квартиры, баловали животное угощениями, поэтому белка часто захаживала к ним в гости через щель в ограждении балкона. Но в этот раз грызун, перекусив, не смог выбраться на волю.

«Белочка не смогла пролезть в щелочку обратно. Видимо, какой-то орешек оказался лишним», - сыронизировали в пресс-службе.

Пенсионерки вызвали на помощь спасателей. Команда специалистов поймала белку сачком и, проконсультировавшись с зоологом, отпустила ее на свободу в ближайшем лесу.

Сотрудники спасательного отряда отметили, что в преддверии периода размножения, в конце февраля - начале марта, белки активно ищут место для гнездования и готовятся к рождению потомства.

Москвичи более 400 раз сообщили о попавших в беду животных через портал «Наш город». Большинство происшествий случается с кошками и собаками, однако иногда в беде оказываются и экзотические звери.

Спасатели Животные Москва

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