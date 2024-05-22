Трамвай сгорел дотла в Екатеринбурге

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Пожар произошел на улице Титова около остановки «Рижский переулок», заявили спасатели сайту Ura.ru. Открытый огонь охватил один из вагонов состава.

«Информации о пострадавших не поступало. К месту вызова прибыли девять специалистов и две единицы техники», - сообщил представитель МЧС.

Открытый огонь охватил весь вагон, он сгорел дотла, сообщил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Состав обесточили, эвакуировали около 30 пассажиров. Один человек, по информации очевидцев, пострадал. Движение электротранспорта приостановили в обоих направлениях.

Похожий случай произошел в апреле в Москве. Огонь вспыхнул в хвостовой части трамвая № 17 на проспекте Мира.