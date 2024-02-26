26 февраля 2024, 18:47

Трамвай сбил школьницу на Открытом шоссе в Москве

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Школьница пострадала под колесами трамвая на Открытом шоссе в Москве. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах.

Информация о ДТП, по его словам, поступила в 18:13. По предварительным данным, водитель трамвая совершил наезд на девочку.

Сейчас медики оказывают помощь пострадавшей. Также на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Официально информацию о случившемся пока не подтверждали.

UPD : по предварительным данным, у пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы. Ее госпитализировали.

Ранее легковой автомобиль врезался в дорожный разделитель на Смоленском бульваре в Москве. В ДТП пострадали два человека.

Москва
26 февраля 2024, 19:22
Состав с 53 вагонами проехал 80 км без машиниста в Индии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Грузовой поезд из 53 вагонов со щебнем ехал со станции Катуа в штате Джамму и Кашмир почти 80 километров без водителя. Об этом сообщило издание The Times of India.

До ЧП поезд остановили на железнодорожной станции для смены машиниста. Однако постепенно он начал скатываться по уклону пути: машинист и его помощник забыли поставить состав на ручной тормоз.

Чиновники подняли тревогу на всем маршруте. Участок взяли под охрану. Поезд набрал скорость почти в 100 километров в час, прежде чем его наконец остановили в Пенджабе с помощью завалов из мешков с песком и деревянных брусков на путях.

О пострадавших или материальном ущербе пока ничего не известно. Власти начали проверку для установления точной причины случившегося.

Ранее мощный взрыв произошел на заводе красок в Индии.

Индия Поезда
26 февраля 2024, 17:22
Поволжскому маньяку запросили пожизненный срок
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Представитель прокуратуры Татарстана Линара Чуркина в ходе прений по делу поволжского маньяка Радика Тагирова, которые состоялись 26 февраля, потребовала пожизненно лишить его свободы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Чуркина попросила суд признать Тагирова в серии разбойных нападений с 31 убийством и двумя покушениями. Также она потребовала удовлетворить поданные потерпевшими иски о взыскании морального вреда.

Тагирова арестовали в декабре 2020 года и отправили под стражу. По данным следствия, он совершал преступления в период с 2011 по 2012 год в Уральском и Приволжском федеральных округах.

Мужчина под видом соцработника проникал в квартиры пожилых женщин, а затем расправлялся с ними. После нападения он выносил из дома ценные вещи. Правоохранителям удалось вычислить маньяка благодаря ДНК-тесту.

Убийства Суд Татарстан
26 февраля 2024, 15:16
Серию «голых» вечеринок провели в подпольном клубе в Курске
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В подпольном клубе в противорадиационном бункере в Курске состоялась серия «голых» вечеринок. Местные активисты уже пытались закрыть заведение, которое располагается в противорадиационном укрытии, сообщил Telegram-канал Shot.

Согласно данным канала, суд уже вынес решение о том, что увеселительное заведение «Убежище 13» открыли в помещении нелегально. Теперь объект должен перейти в собственность Российской Федерации, однако пока это не произошло, мероприятия там продолжают проводить.

При этом после очередной «голой» вечеринки в клубе организаторы удалили все упоминания о специфическом дресс-коде из социальных сетей. На интернет-страницах появились анонсы лекции о развитии сельских территорий.

Ранее почти 70 человек доставили в полицию после «голой» вечеринки в Москве. Она прошла в частном доме в районе Строгино.

Отдых Суд Военные
26 февраля 2024, 13:42
Несколько десятков мусульман погибли при атаке на мечеть в Буркина-Фасо
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Группа вооруженных людей атаковала мечеть на востоке Буркина-Фасо, жертвами нападения стали несколько десятков человек. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse сообщило РИА «Новости».

Мечеть, на которую напали преступники, расположена в городе Насьабоани. Атака произошла в минувшее воскресенье около 05:00 (08:00 по московскому времени).

По словам неназванного источника AFP в силах безопасности, в результате погибли несколько десятков человек. Точное количество жертв он не назвал, но уточнил, что в основном речь идет о мужчинах-мусульманах.

В начале января стало известно о вооруженном нападении вооруженного ножом мужчины на имама мечети и прихожанина в центре Стамбула. Злоумышленника оперативно задержали.

Африка

Новости по теме