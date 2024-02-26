Трамвай сбил школьницу на Открытом шоссе в Москве

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Информация о ДТП, по его словам, поступила в 18:13. По предварительным данным, водитель трамвая совершил наезд на девочку.

Сейчас медики оказывают помощь пострадавшей. Также на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Официально информацию о случившемся пока не подтверждали.

UPD : по предварительным данным, у пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы. Ее госпитализировали.

Ранее легковой автомобиль врезался в дорожный разделитель на Смоленском бульваре в Москве. В ДТП пострадали два человека.