Трамвай сбил школьницу на Открытом шоссе в Москве
Школьница пострадала под колесами трамвая на Открытом шоссе в Москве. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах.
Информация о ДТП, по его словам, поступила в 18:13. По предварительным данным, водитель трамвая совершил наезд на девочку.
Сейчас медики оказывают помощь пострадавшей. Также на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Официально информацию о случившемся пока не подтверждали.
UPD : по предварительным данным, у пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы. Ее госпитализировали.
Ранее легковой автомобиль врезался в дорожный разделитель на Смоленском бульваре в Москве. В ДТП пострадали два человека.