Трамвай сбил пешехода на северо-западе Москвы

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Под трамвай попал мужчина в возрасте около 30-40 лет. Авария произошла на Таллинской улице в районе Строгино. По данным источника, пострадавшего пока не удалось вызволить из-под трамвая.

Рядом с местом ДТП движение для транспорта перекрыли. Подробности выясняются.

Ранее на юго-востоке Москвы двое взрослых людей на самокате сбили семилетнего ребенка. Авария произошла на Перервинском бульваре. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего произошло Москве. Водитель за рулем автомобиля сбил восьмилетнего ребенка на самокате. Столкновение произошло в районе дома № 4 на Веневской улице в районе Южное Бутово.