Трамвай сбил двух пешеходов в Челябинске

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«На перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской в городе Челябинске трамвай совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Из-за наезда трамвая получил травмы несовершеннолетний, его доставили в больницу. Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход доследственной проверки.

По данным МВД по Челябинской области , трамваем управляла женщина 1962 года рождения. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии.

Ранее массовое ДТП с участием трамвая произошло в Краснодаре. На улице Дмитриевская Дамба водитель трамвая столкнулась с автомобилем Hyundai, а тот врезался в другую иномарку. Всего в аварию попало три авто. В результате ДТП никто не пострадал.