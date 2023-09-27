Трамвай насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы

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По предварительным данным, мужчина возрастом около 50 лет был в наушниках и перебегал трамвайные пути в неположенном месте. Он не услышал приближающегося транспортного средства. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы начали расследование обстоятельств происшествия.

Ранее пять легковушек столкнулись на юге Москвы. Авария с участием иномарок - Kia, Hyundai, Citroen и два Volkswagen - произошла примерно в 14:45 на Кировоградской улице.

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