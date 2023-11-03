Трамваи задерживались из-за ДТП на путях на Симферопольском бульваре в Москве
В Москве на Симферопольском бульваре трамваи № 3 и 16 курсировали с опозданием из-за ДТП на путях. Маршруты временно изменили, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В ведомстве уточнили, что утром 3 ноября рядом с остановкой «Нахимовский проспект» на трамвайных путях произошло ДТП с двумя автомобилями.
По этой причине трамваи № 3 и 16 следовали с задержкой. Москвичей призвали следить за объявлениями водителей.
Позже в дептрансе сообщили, что движение трамваев на Симферопольском бульваре удалось восстановить.
Накануне москвичей предупредили, что в предстоящие выходные дни трамваи не будут курсировать по улице Шаболовка в Москве. Временные неудобства связаны с реконструкцией трамвайного депо имени Апакова.
Ранее в районе Капотня на юго-востоке Москвы автомобиль скорой помощи столкнулся с двумя иномарками - Porsche и Volkswagen. В результате аварии пострадали четыре человека.