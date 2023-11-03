Трамваи задерживались из-за ДТП на путях на Симферопольском бульваре в Москве

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В ведомстве уточнили, что утром 3 ноября рядом с остановкой «Нахимовский проспект» на трамвайных путях произошло ДТП с двумя автомобилями.

По этой причине трамваи № 3 и 16 следовали с задержкой. Москвичей призвали следить за объявлениями водителей.

Позже в дептрансе сообщили, что движение трамваев на Симферопольском бульваре удалось восстановить.

Накануне москвичей предупредили, что в предстоящие выходные дни трамваи не будут курсировать по улице Шаболовка в Москве. Временные неудобства связаны с реконструкцией трамвайного депо имени Апакова.

Ранее в районе Капотня на юго-востоке Москвы автомобиль скорой помощи столкнулся с двумя иномарками - Porsche и Volkswagen. В результате аварии пострадали четыре человека.