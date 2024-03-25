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Бомбежка Белграда силами НАТО произошла 25 лет назад, а события в Хатыни - 22 марта 1943 года.

«Эти события, как минимум, похожи эмоционально и потому останутся надолго в памяти россиян», - сказал он.

Вечером в пятницу, 22 марта, группа вооруженных людей ворвалась в здание Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник» и открыла огонь из огнестрельного оружия. После этого начался пожар, частично обрушилась крыша. В результате ЧП погибли 137 человек, еще 182 получили ранения.

Сдать кровь для пострадавших посетителей в донорские центры пришли свыше пяти тысяч неравнодушных россиян. В распоряжении «360» появились кадры массовых очередей из желающих стать донорами.