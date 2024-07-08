08 июля 2024, 13:34

«Тошнотворное состояние». Жительница Бурятии — о массовом отравлении суши

Unsplash
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Более 70 человек отравились продукцией кафе в Гусиноозерске. Пострадавшая жительница Бурятии Анастасия сообщила 360.ru, что не будет подавать в суд на владельца заведения.

По словам женщины, раньше таких инцидентов не было. Анастасия предположила, что владелец кафе нанял новых сотрудников, которые могли не следить за хранением продуктов.

«У нас здесь одно нормальное [кафе] было. Все остальные то открывались, то закрывались, и как бы у нас на доверии оно было», - отметила пострадавшая.

Она отметила, что купила в заведении суши трех разных типов. В результате отравилась не только она сама, но и ее дочь.

«Дурно стало, можно сказать, через пару часов. <…> Недомогание, тошнота, рвота, температура. <…> Сейчас уже лучше, намного», - добавила собеседница 360.ru.

Анастасия рассказала, что не будет подавать в суд на владельца кафе.

«Я позвонила ему и сказала, что подавать заявление в суд я не буду, но чтобы он возместил мне лечение на меня и на моих детей. <…> Он мне возместил лечение, возместил ущерб», - сообщила женщина.

По последним данным, число отравившихся в Бурятии составило 75 человек , 42 из них - дети. В еде, которую употребляли пострадавшие, выявили возбудитель сальмонеллеза.

Здравоохранение Бурятия
08 июля 2024, 13:55
Появилось видео с места обрушения аттракциона с детьми в Дагестане
Телеканал «360»
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На месте обрушения аттракциона с детьми в Дагестане скопилась толпа и началась паника. В распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое сразу после падения опасной карусели.

На кадрах слышны крики детей и взрослых. Последние поспешили на помощь тем, кто находился на аттракционе.

Очевидцы начали снимать происходящее на камеру. Чудом удалось избежать трагедии, так как карусель буквально завалилась на бок.

В воскресенье, 7 июля, селе Куруш Хасавюртовского района произошло обрушение аттракциона. По предварительной информации, пострадавших нет. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

Дагестан Дети Обрушения
08 июля 2024, 13:19
«Не могли поднять». Велосипедист сбил девочку на глазах у матери в парке Балашихи
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Велосипедист на большой скорости сбил восьмилетнюю девочку в парке «Пехорка» в Балашихе. Отец ребенка Андрей рассказал 360.ru, что его дочь отделалась ушибами и ссадинами благодаря мягкой игрушке, которую несла в руках.

Девочка гуляла в парке вместе с братом, матерью, подругой семьи и ее сыном. Все шли по пешеходной дорожке. Супруга Андрея услышала, что сзади едет на большой скорости велосипед. Она успела крикнуть детям, чтобы те были осторожными.

«Велосипедист на большой скорости зигзагами их объехал - супругу и ее подругу - и наехал на [ребенка]», - рассказал Андрей.

В руках у девочки была мягкая игрушка, поэтому основной удар пришелся на нее. Как отметил мужчина, благодаря этому обошлось без переломов и сотрясения.

«Получается, очень легко отделались <…> Велосипедист, когда остановился, откинул игрушку <…> Ему сказали: „Стой“, он ответил: „Нет“ и уехал», - пояснил собеседник 360.ru.

Ребенка доставили в травмпункт, туда же приехал участковый. Отец пострадавшей надеется, что виновника ищут. Происшествие попало на видео камер наблюдения, запись оказалась в распоряжении 360.ru.

Андрей добавил, что дочь сильно испугалась.

«Ее поднять долго не могли, она плакала», - поделился он.

Ранее велосипедист сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома Москвы и скрылся. Ребенка госпитализировали, прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

Дети Балашиха Парки
08 июля 2024, 12:59
Аттракцион с детьми рухнул в Дагестане
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В Хасавюртовском районе обрушились качели вместе с находившимися на них детьми. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.

«Предварительно, 7 июля 2024 года, в селе Куруш Хасавюртовского района произошло падение передвижного аттракциона, в котором находились дети», - сообщили в ведомстве.

Местные Telegram-каналы опубликовали фото и видео с места происшествия.

Предположительно, при происшествии никто не пострадал. Прокуратура проведет проверку и оценит, насколько аттракцион соответствовал требованиям безопасности.

Следственный комитет проведет доследственную проверку, после которой примет процессуальное решение.

Ранее в Саратовской области женщина погибла , выпав из кабинки колеса обозрения.

Дагестан Дети
08 июля 2024, 12:36
В Ростовской области частично ограничат подачу электроэнергии на предприятия
РИА «Новости»
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В Ростовской области частично ограничат подачу электроэнергии на предприятия, чтобы минимизировать отключения в жилых домах. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«По заключению специалистов, риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются. Поэтому не исключен повторный ввод режима временных отключений. Задача - не допустить еще более серьезных аварийных ситуаций», - отметил он.

При этом губернатор отметил, что ограничения не повлияют на работу объектов промышленности.

Также Голубев рассказал, что самая сложная ситуация сложилась в Таганроге и Неклиновском районе, где из-за чрезмерных нагрузок произошли аварии на ЛЭП. Ведутся восстановительные работы.

Губернатор подчеркнул, что получает регулярные доклады о ситуации, и пообещал информировать о новых шагах.

Неделю назад врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что регион столкнулся с риском дефицита электроэнергии.

Электричество Промышленность

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