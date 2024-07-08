По словам женщины, раньше таких инцидентов не было. Анастасия предположила, что владелец кафе нанял новых сотрудников, которые могли не следить за хранением продуктов.

«У нас здесь одно нормальное [кафе] было. Все остальные то открывались, то закрывались, и как бы у нас на доверии оно было», - отметила пострадавшая.

Она отметила, что купила в заведении суши трех разных типов. В результате отравилась не только она сама, но и ее дочь.

«Дурно стало, можно сказать, через пару часов. <…> Недомогание, тошнота, рвота, температура. <…> Сейчас уже лучше, намного», - добавила собеседница 360.ru.

Анастасия рассказала, что не будет подавать в суд на владельца кафе.

«Я позвонила ему и сказала, что подавать заявление в суд я не буду, но чтобы он возместил мне лечение на меня и на моих детей. <…> Он мне возместил лечение, возместил ущерб», - сообщила женщина.

По последним данным, число отравившихся в Бурятии составило 75 человек , 42 из них - дети. В еде, которую употребляли пострадавшие, выявили возбудитель сальмонеллеза.