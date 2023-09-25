Торговый павильон загорелся в Астрахани
В Кировском районе Астрахани 24 сентября загорелся торговый павильон. Огонь распространился на площади 450 квадратных метров, после полуночи его ликвидировали. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МЧС Астраханской области.
Павильон на улице Свердлова, 99а загорелся поздно вечером. Вызов в экстренные службы поступил в 22:58 (21:58 по московскому времени). Спасатели приступили к работе по повышенному рангу, к тушению привлекли 30 человек и девять единиц техники.
К полуночи пожар локализовали, в 01:28 (00:28 по московскому времени) объявили о ликвидации открытого огня, занялись разбором и проливкой конструкций.
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