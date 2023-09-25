Торговый павильон загорелся в Астрахани

Читайте нас в:

Павильон на улице Свердлова, 99а загорелся поздно вечером. Вызов в экстренные службы поступил в 22:58 (21:58 по московскому времени). Спасатели приступили к работе по повышенному рангу, к тушению привлекли 30 человек и девять единиц техники.

К полуночи пожар локализовали, в 01:28 (00:28 по московскому времени) объявили о ликвидации открытого огня, занялись разбором и проливкой конструкций.

На северо-востоке Москвы горел ресторан быстрого питания. Дым заметили над крышей здания на 1-й Останкинской улице и вызвали спасателей. Специалисты выяснили, что загорелся накопившийся в вытяжке жир.