06 февраля 2024, 09:36

Торговый центр загорелся на юге Москвы

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В Южном округе Москвы в Даниловском районе на улице Автозаводская произошло возгорание в торговом центре. На место выехали спасатели, сообщил источник «360».

По его данным, пожарная сигнализация сработала 6 февраля в 09:14. Загорелась лицевая сторона здания торгового центра с первого по третий этаж.

На место вызвали дополнительную бригаду огнеборцев. Как уточнил собеседник «360», спасатели выставили пожарную автолестницу. Открытое пламя удалось полностью потушить.

Очаг возгорания обнаружили под вентилируемым фасадом с тыльной стороны здания. О пострадавших информации не поступало. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Ранее в центре Москвы загорелась небольшая постройка на территории храма Николая Чудотворца в Голутвине. Пожар начался из-за того, что на тепловую пушку упал пуховик. Одежда начала тлеть. Чтобы не разгорелось на нее бросили мешок штукатурки и попытались незаметно выбросить.

Пожары Москва
06 февраля 2024, 10:05
Жильцов дома в Севастополе эвакуировали после взрыва газового баллона
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В многоквартирном доме в Севастополе взорвался газовый баллон. Никто не пострадал. Ударная волна повредила перегородки между этажами, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда восемь человек, в том числе трое детей. Информация уточняется», - заявил он.

Газовый баллон взорвался в одной из квартир дома по улице Леваневского, 18. Михаил Развожаев сообщил, что между первыми и вторым этажами обрушилась часть перекрытий. Общая площадь повреждений составила около 50 квадратных метров. Коммунальщики, по словам губернатора, перекрыли электро- и теплоснабжение, подачу газа и воды.

Взрыв газа без возгорания произошел в доме на улице Далгата в Дербенте. Пострадали два человека. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Газ Взрывы Севастополь
06 февраля 2024, 09:29
Часть жилого дома в Севастополе рухнула после взрыва газового баллона
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Часть перекрытий между первым и вторым этажом обрушилась в доме № 18 на улице Леваневского в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение», - написал он.

Людей с верхних этажей эвакуируют, информация о пострадавших уточняется. Развожаев выехал на место происшествия.

Ранее пятиэтажка рухнула в Ростове-на-Дону.

Местные жители услышали грохот и заметили, что часть здания покосилась и обрушилась. Оказалось, что здание признали аварийным в 2020 году. Из дома пришлось эвакуировать 95 человек, жильцов временно разместили в одной из школ.

Обрушения Газ Взрывы Севастополь
06 февраля 2024, 09:21
Схватил за руку и поволок. В Стерлитамаке мужчина в балаклаве набросился на первоклассницу
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Неизвестный в балаклаве попытался похитить возвращающуюся из школы первоклассницу в Стерлитамаке. Как сообщил Telegram-канал Baza, вырвать ребенка из рук злоумышленника сумел брат, который шел рядом.

Неизвестный в балаклаве попытался похитить возвращающуюся из школы первоклассницу в Стерлитамаке. Как сообщил Telegram-канал Baza , вырвать ребенка из рук злоумышленника сумел брат, который шел рядом.

«Семилетняя девочка и ее брат возвращались с уроков через двор на улице Артема. За ними увязался незнакомый мужчина», - писали авторы публикации.

На видео, оказавшемся в распоряжении Baza, видно, как злоумышленник идет буквально по пятам за детьми. Затем он хватает девочку за руку и пытается увести за собой. Вовремя реагирует брат школьницы: кидается следом за сестрой и вырывает ее у мужчины.

«Похититель тут же сбежал. Мужчину в серой шапке ищет полиция», - передал Telegram-канал Baza.

Ранее женщина пыталась украсть в Воронеже девочку на глазах у матери. Незнакомка схватила дочь за руку и потянула через дорогу. Встревоженная родительница кинулась следом, неизвестная стала убеждать, что перепутала девочку с племянницей, а потом сразу сбежала.

Дети Школы Дороги Полиция
06 февраля 2024, 09:07
Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Новой Москве
РИА «Новости»
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В Троицком округе Москвы в районе поселения Щаповское произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В результате пострадали четыре человека, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, утром 6 февраля на первом километре Брестско-Калужского перегона столкнулись три легковушки и столько же грузовых машин.

Прибывшие на место спасатели вытащили мужчину и ребенка, которые оказались заблокированы в автомобиле. Их передали бригаде скорой помощи.

Собеседник «360» уточнил, что в массовом ДТП пострадали четыре человека. В сторону Варшавского шоссе перекрыли одну полосу на время устранения последствий аварии.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

Ранее ГИБДД опубликовала статистику по авариям с 29 января по 4 февраля. За это время четыре человека погибли, 107 пострадали в ДТП на дорогах Москвы.

ДТП ТиНАО

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