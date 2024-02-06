Торговый центр загорелся на юге Москвы

По его данным, пожарная сигнализация сработала 6 февраля в 09:14. Загорелась лицевая сторона здания торгового центра с первого по третий этаж.

На место вызвали дополнительную бригаду огнеборцев. Как уточнил собеседник «360», спасатели выставили пожарную автолестницу. Открытое пламя удалось полностью потушить.

Очаг возгорания обнаружили под вентилируемым фасадом с тыльной стороны здания. О пострадавших информации не поступало. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Ранее в центре Москвы загорелась небольшая постройка на территории храма Николая Чудотворца в Голутвине. Пожар начался из-за того, что на тепловую пушку упал пуховик. Одежда начала тлеть. Чтобы не разгорелось на нее бросили мешок штукатурки и попытались незаметно выбросить.