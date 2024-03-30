30 марта 2024, 17:48

Торговый центр эвакуировали на юго-востоке Москвы

РИА «Новости»
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Из-за угрозы минирования на юго-востоке Москвы эвакуировали торговый центр «Миля» неподалеку от станции метро «Жулебино». Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Посетители рассказали, что их попросили экстренно покинуть торговый комплекс из-за угрозы минирования. В настоящее время здание проверяют.

«Дядя ходил и орал в громкоговоритель: „Угроза взрыва! Выходим через запасные выходы! Быстро-быстро!“ - отметил один из очевидцев в местном чате.

Ранее в субботу из многофункционального офисного центра в поселке Внуково эвакуировали 86 человек. Причиной стала обнаруженная записка от неизвестного о том, что находящимся внутри здания угрожает опасность. Место проверили кинологи, никаких опасных веществ и предметов не обнаружили.

Взрывы Москва
30 марта 2024, 18:58
Бытовой газ взорвался в квартире в Башкирии
РИА «Новости»
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В многоквартирном пятиэтажном доме в Салавате произошел взрыв газа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Башкирии.

ЧП произошло в доме на улице Юлаева. Примерно в час ночи на субботу в квартире на первом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси.

В результате ЧП повреждения получили окна в двух комнатах и входная дверь. Ожоги получил мужчина, его доставили в медицинское учреждение. Эвакуацию из дома не проводили, жильцы других квартир не пострадали.

По факту происшествия прокуратура начала проверку. Ведомство установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования и примет меры прокурорского реагирования при наличии законных оснований.

В начале марта газ взорвался в доме в Серпухове , пострадали трое взрослых и один ребенок.

Башкирия Газ Взрывы
30 марта 2024, 18:52
Тело человека нашли в овраге за гаражами на Люблинской улице в Москве
РИА «Новости»
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Тело человека обнаружили в овраге на юго-востоке Москвы. О происшествии сообщил источник «360».

ЧП произошло в районе дома 16а на Люблинской улице. Тело человека находилось в трехметровой яме, уточнил собеседник «360».

На место прибыли экстренные службы, дополнительная информация уточняется. Официально данные о происшествии пока не подтверждены.

МВД РФ Москва
30 марта 2024, 18:43
Глава СК заслушал доклад о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле»
Пресс-служба Следственного комитета
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал отчет о расследовании уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На совещании присутствовали руководитель Главного следственного управления СК России Денис Колесников и первый заместитель главы Следственного комитета России Эдуард Кабурнеев.

Руководитель следственной группы доложил Бастрыкину, что следователи, эксперты и криминалисты работают в круглосуточном режиме. Они проводят все необходимые действия с обвиняемыми, в том числе и на месте представления.

Глава ведомства указал на необходимость детально восстановить все события, которые предшествовали теракту, а также выяснить заказчиков и организаторов.

Ранее стало известно, что следствие установило личности 134 погибших при теракте в «Крокусе».

Россия Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 15:40
Трех заложников освободили из кафе Petticoat в Нидерландах
Pixabay
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Трех посетителей кафе Petticoat в городе Эде в Нидерландах, которые удерживались в заложниках после диджейской вечеринки, освободили. Об этом сообщило издание NL Times.

Однако в полиции заявили, что злоумышленник удерживает еще одного человека. При этом правоохранители не увидели в происшествии признаков теракта. Очевидцы захвата заявили, что лицо преступника было скрыто маской. Он утверждал, что в его сумке находится взрывчатка.

Экстренные службы эвакуировали 150 домов , находящихся недалеко от кафе. Власти порекомендовали магазинам и предприятиям не открываться до тех пор, пока полиция не освободит последнего заложника и не поймает преступника.

Нидерланды Полиция

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