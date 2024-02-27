Торговцы в Екатеринбурге устроили забастовку

Сотни торговцев 26 февраля закрыли свои павильоны в знак протеста против повышения арендной платы на 30%. Они собрались на втором этаже, чтобы поговорить с администрацией. Сотрудники торгового центра попросили торговцев разойтись, в «Таганский ряд» приехала полиция и представители киргизской диаспоры.

Правоохранители устроили проверку документов. По словам очевидцев, одна из активисток не сразу достала паспорт. Когда полиция попыталась ее увезти, другие торговцы вступились за женщину, и ее отпустили.

«Если ее будете забирать, всех забирайте. Мы всем „Пекином“ поедем», - сказал один из них.

Пресс-служба УМВД Екатеринбурга заявила, что полицейские приезжали проконтролировать ситуацию, а не по заявлению. Администратор «Таганского ряда» Вячеслав Репин заявил журналистам, что арендную плату повысили из-за подорожавших коммунальных услуг. Он сказал, что с каждым арендатором пообщаются отдельно.

Семья в Екатеринбурге выиграла суд с больницей, в которой лечили новорожденного мальчика. Медработники оставили в его теле отломившийся фрагмент катетера.