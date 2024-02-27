27 февраля 2024, 08:29

Торговцы в Екатеринбурге устроили забастовку

Unsplash
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В Екатеринбурге владельцы точек «Таганский ряд» в торговом центре «Пекин» устроили забастовку из-за повышения арендной платы. Приехавшая на место полиция пыталась задержать одну из активисток, но толпа не позволила ее увезти. Продавцы рассказали об этом сайту E1.ru.

Сотни торговцев 26 февраля закрыли свои павильоны в знак протеста против повышения арендной платы на 30%. Они собрались на втором этаже, чтобы поговорить с администрацией. Сотрудники торгового центра попросили торговцев разойтись, в «Таганский ряд» приехала полиция и представители киргизской диаспоры.

Правоохранители устроили проверку документов. По словам очевидцев, одна из активисток не сразу достала паспорт. Когда полиция попыталась ее увезти, другие торговцы вступились за женщину, и ее отпустили.

«Если ее будете забирать, всех забирайте. Мы всем „Пекином“ поедем», - сказал один из них.

Пресс-служба УМВД Екатеринбурга заявила, что полицейские приезжали проконтролировать ситуацию, а не по заявлению. Администратор «Таганского ряда» Вячеслав Репин заявил журналистам, что арендную плату повысили из-за подорожавших коммунальных услуг. Он сказал, что с каждым арендатором пообщаются отдельно.

Семья в Екатеринбурге выиграла суд с больницей, в которой лечили новорожденного мальчика. Медработники оставили в его теле отломившийся фрагмент катетера.

Торговля Екатеринбург Свердловская область Полиция
27 февраля 2024, 08:28
Три украинских беспилотника сбили над двумя областями России ночью 27 февраля
РИА «Новости»
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Украинские беспилотники сбили минувшей ночью над территорией двух регионов России, сообщили в пресс-службе Минобороны. Один дрон дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области, два БПЛА — над Брянской областью.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - подчеркнули в ведомстве.

Накануне вечером средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью. Один дрон сбили в районе 17:50, второй примерно через полчаса - около 18:20.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщал об атаке дрона-камикадзе в Грайворонском округе. В результате там пострадали четыре человека , еще трое жителей погибли.

Беспилотники
27 февраля 2024, 06:14
Автовладелец умер на МКАД при попытке закрепить трос
РИА «Новости»
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В Орехово-Борисово Южном в Москве произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, фиксируя трос на машине. Об этом сообщил источник «360».

Авария произошла около трех часов ночи на внутренней стороне 22-го километра МКАД. Экстренные службы вызвали к месту столкновения грузовика MAN, легковых Geely и Citroen. Один человек лежал под машиной без признаков жизни.

По словам заявителя, сначала остановились две машины. Водители крепили трос, когда в них врезалось третье авто. Один человек оказался зажатым, скорая помощи зафиксировала его смерть.

Движение в районе ДТП после развязки с Бесединским шоссе ограничили по трем полосам из пяти, сообщил Дептранс Москвы. К утру проезд открыли.

В Приморье на трассе Осиновка - Рудная пристань с грузовика на встречные машины упали железобетонные плиты. Один человек умер, трое получили травмы.

ДТП Москва
27 февраля 2024, 05:39
Железобетонные плиты упали с фуры на встречные машины в Приморье
РИА «Новости»
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В Приморском крае произошла авария, в ходе которой с фуры рухнули железобетонные плиты прямо на встречные автомобили. В результате один человек погиб, двое — травмированы, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

ДТП произошло в районе 91-го километра автодороги «Осиновка - Рудная пристань».

По предварительной информации, плиты упали с большегруза Scania, двигавшегося из Дальнереченска в поселок Тигровый. После обрушения они подмяли под себя автомобили Niva, Toyota Allion и Honda Shattle, которые ехали во встречном направлении.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в Тюмени пьяный водитель повредил три автомобиля , пытаясь уйти от полицейской погони. Потом мужчина проехал еще немного, бросил авто и попытался сбежать. Но полицейские его быстро задержали.

ДТП Приморье Полиция
27 февраля 2024, 03:10
Женщина заживо сгорела в квартире в Петербурге
Пресс-служба МЧС
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Жительница Санкт-Петербурга погибла в результате пожара в квартире. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание произошло 26 февраля в доме на проспекте Космонавтов.

«Загорелась обстановка на общей площади 20 квадратных метров. В 23:49 пожар ликвидировали полностью», - указали в ведомстве.

После тушения пожара спасатели обнаружили одну погибшую женщину, еще одна получила ожоги. Пострадавшую госпитализировали. В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава МЧС. Обстоятельства возгорания устанавливаются.

Деревянный дом сгорел в городе Мичуринске в Тамбовской области. Жертвами пожара стали два человека. При разборе завалов спасатели нашли погибшими 47-летнего мужчину и 10-летнего мальчика.

Похожий случай произошел в Новосибирске. Пожар вспыхнул в квартире пятиэтажного дома. В результате ЧП погибли два человека , также пострадали пять жильцов.

Спасатели Санкт-Петербург Пожары Женщины

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