Топливный резервуар с маслом загорелся на московской подстанции «Чагино»

Около 04:30 очевидцы позвонили в экстренные службы. Они рассказали о дыме и огне с электроподстанции на Чагинской улице в Люблине. Выехавшие на место пожарные выяснили, что на территории подстанции «Чагино» загорелся резервуар на 120 тонн топлива. В нем находились 74 тонны масла. Пострадавших нет, взрывов не зафиксировали.

Одновременно произошло возгорание в здании трансформатора. Специалисты предупредили, что он транзитный, поэтому возгорание не скажется на электроснабжении Москвы. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. К месту выехала мобильная лаборатория для исследования воздуха. Тушение осложнило низкое давление воды.

В Лыткарине 23 ноября кран строительной организации повредил линию электропередачи. Из-за этого некоторые жители Жуковского, Ленинского и Домодедова остались без света.