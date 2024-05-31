«Ему свело ноги, я не справилась с тем, чтобы поддерживать его на плаву. Сама захлебывалась, так как он в панике топил меня каждый раз, когда я к нему подплывала. И мою собаку», - сообщила она.

София описала ситуацию и в соцсетях. По ее словам, у рэпера свело ногу в холодной воде. Кроме Софии, вовремя оказать помощь оказалось некому.

Telegram-канал Shot напомнил, что рэперу было всего 25 лет, его хорошо знали в хип-хоп-сообществе. IAN HOPELESS писал музыку и планировал выпустить новый альбом. Мать молодого человека рассказала изданию, что в день трагедии он и его девушка были абсолютно трезвы и ничего не употребляли.

Ранее в Бурятии 15-летний подросток утонул во время переправы через горную реку Урик.