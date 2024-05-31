31 мая 2024, 12:46

«Топил меня в панике». Девушка утонувшего рэпера из Якутии — о попытках спасти его

Unsplash
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Рэпер из Якутии IAN HOPELESS (Айаан Никифоров) утонул в районе Химок на глазах у своей девушки Софии. Она пыталась его спасти, однако он «в панике» только топил ее и ее собаку, рассказала она 360.ru.

«Ему свело ноги, я не справилась с тем, чтобы поддерживать его на плаву. Сама захлебывалась, так как он в панике топил меня каждый раз, когда я к нему подплывала. И мою собаку», - сообщила она.

София описала ситуацию и в соцсетях. По ее словам, у рэпера свело ногу в холодной воде. Кроме Софии, вовремя оказать помощь оказалось некому.

Telegram-канал Shot напомнил, что рэперу было всего 25 лет, его хорошо знали в хип-хоп-сообществе. IAN HOPELESS писал музыку и планировал выпустить новый альбом. Мать молодого человека рассказала изданию, что в день трагедии он и его девушка были абсолютно трезвы и ничего не употребляли.

Ранее в Бурятии 15-летний подросток утонул во время переправы через горную реку Урик.

Якутия Химки Водоемы
31 мая 2024, 12:24
«Потеряли много времени». Жительница Владивостока родила на лавочке у дома
Телеканал «360»
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Жительница Владивостока родила прямо на лавочке возле дома, не дождавшись машины скорой помощи. Как рассказала 360.ru очевидица Ольга, «скорая» не смогла проехать из-за того, что двор был заставлен автомобилями. По словам женщины, с роженицей и ребенком сейчас все в порядке, правда, младенец получил небольшое переохлаждение.

По ее словам, она была дома, услышала крики и вышла на балкон. Она видела, как будущий отец ребенка пытался «разогнать все машины, кричал, заставлял скорую помощь проехать по бордюру». Несмотря на все это, ребенок появился на свет раньше, чем этому помогли медики.

«Безусловно, были очень быстрые роды. никто не ожидал, но все равно было потеряно много времени. Ребенок мог родиться хотя бы в машине скорой помощи. Мы связывались с роженицей, все хорошо. Ребенок получил небольшое переохлаждение, но все в порядке», - добавила Ольга.

В мае архангельская школьница родила в туалете торгового центра и выбросила младенца в лесу.

Женщина начала рожать на скамейке возле дома № 141 на улице Нейбута.

«Микрорайон у нас новый, строили с нуля прямо на пустыре. Вначале были большие парковки, но по мере того, как администрация стала давать разрешение на строительство, парковочных мест стало не хватать. Запарковывают все возможные пожарные проезды. У нас уже не в первый раз возникает ситуация, когда скорая, пожарные не могут подъехать, но такого, конечно, не было - девушка реально родила на лавочке», - поделилась Ольга.

Дети Скорая помощь Врачи Владивосток
31 мая 2024, 11:46
Московского школьника наградили за помощь в поимке преступника
Пресс-служба МВД
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию награждения юных россиян, которые помогли полиции пресечь правонарушения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Колокольцев выразил благодарность молодым людям за активную жизненную позицию и проявленную смелость.

«Мы можем по праву гордиться, что в нашей стране растут такие неравнодушные и смелые ребята», - указал он.

Министр также наградил московского школьника Олега Зубаренко, который помог МВД поймать дебошира, пытавшегося скрыться от полиции. Подросток догнал мужчину, задержал его и передал правоохранителям.

Глава МВД назвал службу в полиции интересной и нужной профессией, которая требует от сотрудников многих качеств, в том числе аналитических способностей, собранности, выдержки и умения сопереживать.

Ранее Колокольцев указал на рост активности мошенников. По его словам, рост преступлений произошел из-за телефонных аферистов, звонящих россиянам с территории Украины.

МВД РФ Россия Школьники Полиция
31 мая 2024, 10:40
Легковушка насмерть сбила 7-летнюю девочку в Башкирии
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В Мелеузе семилетняя школьница погибла под колесами автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан.

По данным ведомства, 30 мая вечером на улице Технической 27-летний водитель, находясь за рулем машины Lada Priora, сбил девочку.

Пострадавшую с тяжелыми травмами увезли в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, ребенок умер.

На месте аварии побывал исполняющий обязанности Мелеузовского межрайонного прокурора Ирек Афлятунов. Ведомство проконтролирует расследование всех обстоятельств ДТП.

Ранее в Кирове мотоциклист сбил девятилетнюю девочку. Школьница получила серьезные травмы головы, ее увезли в медучреждение. Полиция начала доследственную проверку. Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Дети Башкирия ДТП
31 мая 2024, 10:38
Подросток пропал более четырех суток назад в Челябинске
Freepik
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В Челябинске несколько суток не могут найти пропавшего 15-летнего мальчика. Об этом сообщили в сообществе «„Легион — СПАС“ поиск пропавших детей — Челябинск» во «ВКонтакте».

В Челябинске несколько суток не могут найти пропавшего 15-летнего мальчика. Об этом сообщили в сообществе «„Легион - СПАС“ поиск пропавших детей - Челябинск» во «ВКонтакте».

Волонтеры уточнили, что о 15-летнем подростке нет известий уже четыре дня. Он ушел из дома на Байкальской улице 27 мая и без вести пропал.

Активисты попросили горожан обратить внимание на приметы мальчика, возможно, кто-то сможет помочь его найти. На ребенке была черная одежда и белые кроссовки с зелеными вставками.

Накануне утром на севере Москвы пропали два мальчика 8 и 10 лет. Детей весь день искали и родители, и неравнодушные жители, и волонтеры. Вечером школьники нашлись и объяснили, что просто решили «пойти в поход».

Дети Волонтеры Челябинск

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