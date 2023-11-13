Толпа подростков набросилась на двух мужчин в Раменском

Около десяти подростков набросились на прохожих из-за ссоры после футбольного матча. На кадрах видно, как мужчина выбежал на проезжую часть, но его догнал один из нападающих и ударил кулаком по лицу.

По информации Telegram-канала «Раменское Жуковский» , молодые люди вступили в драку после того, как они выкрикнули фразы о каком-то отряде и хлопали в ладоши.

«Один из пострадавших долгое время не мог прийти в себя. Все произошло настолько быстро. Мужчины даже не успели понять, что происходит», - поделилась одна из жительниц Раменского с каналом.

Ранее 10-классник избил в Балашихе подростка. Школьник попал в больницу из-за ударов по голове и телу. В прокуратуру обратилась мать 14-летнего учащегося и сообщила, что ее сын получил ушиб головного мозга из-за драки. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и видеозаписи с камер наблюдения.