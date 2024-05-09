Толпа мужчин за вечер избила несколько человек в разных районах Перми

«Это произошло 3 мая. Сын шел с другом по улицу и им встретились трое пьяных мужчин. Дети их обошли, но те стали их оскорблять. Сын сделал замечание: „Зачем вы так разговариваете“. После этого мужчины напали на парней», - сказала она.

По словам женщины, нападавшие также забрали у ее сына часы и пытались найти в рюкзаках деньги. Остановить избиение пыталась прохожая женщина. Вскоре мужчины ушли, а прохожие вызвали скорую помощь, которая забрала пострадавших в больницу.

«Врачи диагностировали у сына сотрясение головного мозга, перелом дна левой глазницы и перелом скуловой кости», - указала мать пострадавшего.

Собеседница издания также добавила, что минут через 20 после нападения на ее сына эта банда избила на другой улице 14-летнего мальчика. А потом мужчины устроили дебош и драку в продуктовом магазине.

По данным пресс-службы МВД России по городу Перми, два человека сообщили о нападении троих неизвестных в районе улицы Белинского. Полицейские выяснили, что трое мужчин были также причастны к нанесению побоев еще одному человеку. Личности злоумышленников оперативно установили. Двоих из них уже задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее подростки избили в автобусе жителя Волгограда, сделавшего им замечание о поведении. Мужчина попал с множественными травмами в больницу.