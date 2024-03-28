28 марта 2024, 14:59

Толпа мужчин в Воронеже устроила жесткую драку

РИА «Новости»
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Четверо мужчин напали на одного в Воронеже. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, ЧП произошло на проспекте Революции. Четверо нападавших накинулись на мужчину в желтой куртке, ему удалось нокаутировать одного из оппонентов.

Происшествие сняла на камеру мобильного телефона девушка. На кадры попал момент, как мужчины едва не снесли инвалида-колясочника.

По предварительной информации, причиной драки стала неудавшаяся кража нападавших в магазине. Очевидец им помешал, началась потасовка. В итоге он подал заявление в полицию заявление об исчезновении телефона после драки.

В начале марта массовая драка произошла на строящемся объекте на западе Москвы. В Сети появились кадры потасовки, но в полицию заявления не поступали. Тем не менее правоохранители начали проверочные мероприятия по установлению людей, совершивших противоправные действия.

Драки МВД РФ Мужчины
28 марта 2024, 15:06
Спортсмены МФК КПРФ возложили цветы к мемориалу у «Крокуса»
Телеканал «360»
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Спортсмены мини-футбольного клуба КПРФ возложили цветы к стихийному мемориалу у Crocus City Hall. Кадры появились в распоряжении «360».


«Национальная трагедия. <…> Сочувствуем всем погибшим, их семьям. Конечно, здесь никак слова не помогут. Просто терпения семьями, чьи родные пострадали», - подчеркнул он.

Тренер выразил слова поддержки тем, кто выжил в теракте. Он пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни. Зоидзе выразил надежду, что подобная трагедия больше никогда не повторится, а зло в такой форме будет побеждено.

«Мы - люди, которые в спорте, понимаем, насколько это… Словами не передать… Сложно преодолеть такую боль. Надеемся, что такое больше не повторится. И вот это зло в конце концов будет побеждено в той форме, что никто и никогда не позволит этим людям вот такое сделать. Такая трагедия объединяет всех», - резюмировал он.

Один из непосредственных участников событий трагического вечера рассказал «360», как спас себя и супругу во время теракта. Мужчина был на цокольном этаже и хотел подняться на первый, но увидел дым наверху и мертвую девушку у эскалатора. Это позволило ему взять себя в руки и рассмотреть выход на подземный паркинг.

Команда отдала дань памяти погибшим во время теракта, который произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Главный тренер мини-футбольного клуба Бесик Зоидзе рассказал «360», что боль, которую пережили пострадавшие и погибшие, трудно преодолеть.

Спортсмены Цветы КПРФ Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 14:53
«За себя не было страха». Медики из Химок — о спасении пострадавших у здания «Крокуса»
РИА «Новости»
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В день теракта в Crocus City Hall одними из первых прибыли медики химкинской подстанции скорой помощи. Вызовы начали поступать в 20:05. О спасении пострадавших рассказали анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Зубов и медсестра Любовь Сопот.

Когда скорая подъехала к «Крокусу» , медики увидели бегущих в панике людей. Многие, увидев машину, сами побежали к ней.

По словам Дмитрия Зубова, в тот момент ни он, ни его коллега не чувствовали страха, думали лишь о том, как помочь как можно большему количеству пострадавших.

«В этой непростой ситуации катастрофически нельзя было предаться какой-то панике, каким-то слабостям. Я не могу вам сказать, какие у нас были события на заднем плане. Возможно, это были выстрелы, возможно нет. Мы с моей напарницей были заняты оказанием помощи. Было четкое понимание, что необходимо в кратчайшие сроки оказать помощь, доставить пострадавшего в стационар», - подчеркнул врач.

Любовь Сопот призналась, что когда вызов только поступил, осознания масштаба трагедии не было, оно появилось только тогда, когда скорая уже привезла их к концертному залу.

«За себя не было страха. Во время работы с пациентами ты четко действуешь по отработанным алгоритмам. Но когда вернулись на подстанцию, тогда да, уже осознаешь масштаб событий, и уже становится страшно. А в моменте ты думаешь только о пациенте , как бы помочь человеку», - пояснила медсестра.

Одним из первых вызов получил и фельдшер другой бригады скорой помощи Артем Захаров. Вместе с другими медиками он оказывал помощь мужчине с огнестрельными ранениями в живот и руку. Затем пострадавшего доставили в больницу.

По словам фельдшера, большинство пострадавших были в тяжелом состоянии.

«Мы действовали согласно нашим рекомендациям и алгоритмам, оказались там, где мы должны были оказаться в этот момент. И благодаря тому, что наши действия были отлажены, мы смогли оказать посильную помощь, которая от нас зависит», - рассказал Захаров.

Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 14:44
«Выбрались из ада». Выжившая в теракте назвала 22 марта вторым днем рождения
Телеканал «360»
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Поклонники группы «Пикник» Дениза и ее сын Игорь, которые не пропустили ни один концерт любимых музыкантов, считают 22 марта вторым днем рождения. Им удалось избежать гибели во время теракта в Crocus City Hall. В комментарии «360» Дениза заявила, что до сих пор до конца не осознала случившегося.

В момент, когда началась стрельба, женщина с сыном находились в VIP-партере.

«Мы сначала услышали какие-то непонятные хлопки, думали, что это петарды. Потом услышали непрекращающуюся автоматную очередь, крики женщин. Мы поняли, что произошло что-то очень серьезное. От VIP-партера мы побежали справа от сцены. Там был открыт запасной выход», - поделилась она.

Оказавшись на улице, Дениза обнаружила, что сына рядом нет. Она начала звонить Игорю, но так и не смогла дозвониться. Позднее выяснилось, что он побежал за сцену и вместе с другими зрителями вышел через нижнюю парковку.

«При выходе Игорь видел тела расстрелянных. Это были те люди, которые самые первые попались террористам», - добавила женщина.

После этого мать с сыном поехали домой. Они включили телевизор и следили за ходом спасательной операции в Crocus City Hall.

«Еще не до конца осознали, из какого ада мы выбрались. Эту ночь не спали. Хотелось вернуться и помочь другим людям», - заметила Дениза.

По ее словам, 22 марта - теперь их с сыном второй день рождения. Память о том страшном вечере останется навсегда, подытожила она.

Ранее Минздрав представил обновленные данные о пострадавших при теракте.

Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 13:24
Магазин «Дикси» вспыхнул в Новой Москве
РИА «Новости»
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В магазине «Дикси» на Калужском шоссе произошел пожар. Видео с места ЧП появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил кровлю и фасад здания. От горящего здания в небо поднимается черный дым. На место прибыли оперативные службы и приступили к тушению.

Пожары Магазины Москва

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