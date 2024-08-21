По его словам, погодные условия не играли роли в случившемся.

«[Жесткая посадка произошла] по вине командира корабля, который не умеет летать. Вот и все. <…> Погодные условия - это простые метеоусловия, ничего не было, шикарная погода для полетов. Надо летать уметь, а не садиться за штурвал самолета в отсутствии и опыта, и желания. <…> Только вина пилота и больше ничья, однозначно», - подчеркнул командир.

Он добавил, что конкретно в этой ситуации пассажирам ничего не угрожало, но летчик мог допустить другие ошибки.

«В этой ситуации нет, ничего страшного в этом нет. Но если такой пилот сидит и допускает tailstrike (касание самолетным хвостом ВПП - прим. ред.), то, естественно, такие пилоты опасны для пассажиров», - заключил специалист.

Борт Smartavia совершил жесткую посадку в Сочи 19 августа. Воздушное судно получило серьезные повреждения. В самолете находились 197 человек, в том числе семеро членов экипажа. Никто не пострадал.