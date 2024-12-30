Только часть пальцев удалось сохранить взорвавшему петарду в ТЦ подростку из Нижнего Новгорода

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По словам специалистов регионального Минздрава, мальчику провели операцию, в результате которой удалось частично сохранить пальцы на левой руке.

Как ранее сообщило МЧС по Нижегородской области , 13-летний подросток поджег петарду прямо в зоне фудкорта одного из торговых центров. По какой-то причине взрыв произошел в руке мальчика, повредив все пальцы.

По сообщениям СМИ, после взрыва находившиеся рядом люди начали в панике разбегаться , подумав, что произошел теракт.

Ранее городские округа Подмосковья ввели запреты на запуск пиротехники в новогодние праздники. Власти попросили жителей отнестись к мерам безопасности с пониманием.