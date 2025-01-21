Толкнувшая девочек под поезд в Ленобласти женщина получила восемь лет колонии за покушение

Суд учел позицию обвинения и признал жительницу Ленобласти виновной в покушении на убийство.

В марте 2024 года пьяная подсудимая толкнула двух девочек-подростков под электропоезд. Одна из них упала на платформу, вторая - на отходящий поезд. На помощь несовершеннолетним пришел 17-летний молодой человек, который предотвратил их падение на железную дорогу. В ответ на это пьяная женщина ударила парня.

«Виновная ударила его в лицо и высказывалась нецензурной бранью», - отметили в пресс-службе.

Против женщины возбудили дело по двум статьям. Подсудимая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.