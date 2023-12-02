ТОФ подтвердил ДТП с участием военных на Камчатке
Трое военнослужащих пострадали при аварии с участием легкового автомобиля на Камчатке. Водитель не справился с управлением и врезался в группу молодых людей. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.
ДТП произошло рядом с воинской частью. Пострадавшим военным оказали медицинскую помощь, угрозы для их жизни нет.
Ранее стало известно, что автомобиль ехал на скорости 80 километров в час и врезался в группу военнослужащих , которые переходили дорогу.
В Сети распространились кадры с видеорегистратора, которые зафиксировали аварию. Столкновение вызвало у очевидцев панику, на видеозаписи люди звали на помощь и нецензурно ругались.
Ранее ДТП произошло в Елизовском районе Камчатки , на 39-м километре трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. Два легковых автомобиля столкнулись и загорелись, погибли пять человек.