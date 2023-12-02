02 декабря 2023, 14:05

ТОФ подтвердил ДТП с участием военных на Камчатке

РИА «Новости»
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Трое военнослужащих пострадали при аварии с участием легкового автомобиля на Камчатке. Водитель не справился с управлением и врезался в группу молодых людей. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

ДТП произошло рядом с воинской частью. Пострадавшим военным оказали медицинскую помощь, угрозы для их жизни нет.

Ранее стало известно, что автомобиль ехал на скорости 80 километров в час и врезался в группу военнослужащих , которые переходили дорогу.

В Сети распространились кадры с видеорегистратора, которые зафиксировали аварию. Столкновение вызвало у очевидцев панику, на видеозаписи люди звали на помощь и нецензурно ругались.

Ранее ДТП произошло в Елизовском районе Камчатки , на 39-м километре трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. Два легковых автомобиля столкнулись и загорелись, погибли пять человек.

ДТП Приморье Камчатка
02 декабря 2023, 14:37
Стало известно, кто заминировал взорвавшуюся в Забайкалье кофемолку
Unsplash
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Кофемолку, которая взорвалась в руках 15-летнего мальчика в Забайкальском крае, заминировали враги его родителей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Оказалось, что на семью злился 67-летний мужчина, у которого они недавно купили дом. Продавец потребовал от родителей подростка еще 300 тысяч рублей и начал угрожать. По предварительным данным, бывший собственник здания и его 25-летний знакомый зарядили кофемолку электродетонаторами, найденными в золотодобывающей шахте.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемых в совершении преступления задержали.

Ранее сообщилось, что житель Балея принес домой кофемолку, которую он нашел на улице. Его сын решил проверить, как она работает, после чего прогремел взрыв. Восьмиклассник получил ранения левой руки, лица, правого глаза, живота и груди. Левую кисть пострадавшего спасти не удалось.

Дети Преступления Взрывы
02 декабря 2023, 14:09
Появилось видео «огненного» ДТП на Киевском шоссе в Москве
Телеканал «360»
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Серьезная авария произошла на 34-м километре Киевского шоссе в Москве. Момент ДТП попал на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

Участниками ночной аварии стали два эвакуатора, легковушка, грузовик и машина ДПС. На кадрах видно, как в результате столкновения вспыхнул мощный пожар.

Из-за аварии движение в сторону области перекрыли , позже транспортный поток пустили по левой полосе. На место происшествия прибыли оперативные службы. Автомобилистам рекомендовали объезжать этот участок дороги.

Источник «360» уточнил, что в аварии погибли мужчина и девушка. Еще один человек получил ранения. В ДТП загорелось несколько машин, около 02:00 огонь распространился на 10 квадратных метров. В аварию попали фура, «Газель», Volkswagen Tiguan и автомобиль ДПС Skoda. Одной из жертв оказалась 21-летняя дочь водителя автомобиля, которая оформляла ДТП в машине ГИБДД.

ДТП Видео Москва 2023
02 декабря 2023, 13:22
Появилось видео с места смертельного ДТП в Марий Эл
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Две легковушки столкнулись на федеральной трассе «Вятка» в Медведевском районе Республики Марий Эл. В пресс-службе ГИБДД республики сообщили, что погибли пять человек, в том числе девятилетний ребенок.

Ранее смертельная авария произошла в районе Чурилова в Челябинске. Автомобиль Mitsubishi столкнулся с легковушкой Daewoo. Одна женщина погибла, остальные участники ДТП получили травмы.

По предварительным данным, водитель Lada Granta выехал на «встречку», где врезался в Renault Logan.

«В результате ДТП пять человек погибли: водитель и пассажир Lada Granta, а также водитель и двое пассажиров Renault Logan, в том числе девятилетний ребенок», - передали в ГИБДД.

Ведомство показало кадры с места лобового столкновения легковушек. На записях видно, что машины сильно повреждены, их буквально разворотило. На месте происшествия работают спасатели, полицейские и медики.



Дети Скорая помощь ДТП Полиция
02 декабря 2023, 12:52
Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево
РИА «Новости»
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Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил источник «360».

Самолет приземлился в терминале D. Информации о деталях случившегося не поступало. Другие подробности ЧП уточняются.

Telegram-канал «112» сообщал, что к экстренной посадке в воздушной гавани Москвы готовился самолет Airbus А320. По предварительным данным, причиной стал отказ одного из двигателей.

Накануне самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Санкт Петербурге. На воздушном судне произошла техническая неисправность. Уточняется, что борт летел из Калининграда в Москву.

Другой самолет «Аэрофлота» в тот же день совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. На Boing-737 сработал датчик падения давления в колесе стойки шасси.

Самолеты Аэропорт Шереметьево

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