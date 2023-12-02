ТОФ подтвердил ДТП с участием военных на Камчатке

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ДТП произошло рядом с воинской частью. Пострадавшим военным оказали медицинскую помощь, угрозы для их жизни нет.

Ранее стало известно, что автомобиль ехал на скорости 80 километров в час и врезался в группу военнослужащих , которые переходили дорогу.

В Сети распространились кадры с видеорегистратора, которые зафиксировали аварию. Столкновение вызвало у очевидцев панику, на видеозаписи люди звали на помощь и нецензурно ругались.

Ранее ДТП произошло в Елизовском районе Камчатки , на 39-м километре трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. Два легковых автомобиля столкнулись и загорелись, погибли пять человек.