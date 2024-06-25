Тлеющие очаги пожара снова воспламенились во Фрязине
Тлеющие очаги пожара снова воспламенились в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.
На ролике видно, как из окон пострадавшего от огня здания снова идет дым.
По данным РИА «Новости» на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей.
Пожар охватил несколько этажей административного здания днем 24 июня. Огонь не могли потушить несколько часов. Полностью горение ликвидировали утром 25 июня.
В результате пожара погибли шесть человек. По этому факту следователи завели уголовное дело. Причиной возгорания могла стать неисправность проводки.
Помещения в здании во Фрязине арендовали около 50 компаний.
Собственница постройки призналась, что давно не имеет туда допуска.