25 июня 2024, 21:06

Тлеющие очаги пожара снова воспламенились во Фрязине

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Тлеющие очаги пожара снова воспламенились в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, как из окон пострадавшего от огня здания снова идет дым.

По данным РИА «Новости» на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей.

Пожар охватил несколько этажей административного здания днем 24 июня. Огонь не могли потушить несколько часов. Полностью горение ликвидировали утром 25 июня.

В результате пожара погибли шесть человек. По этому факту следователи завели уголовное дело. Причиной возгорания могла стать неисправность проводки.

Помещения в здании во Фрязине арендовали около 50 компаний.

Собственница постройки призналась, что давно не имеет туда допуска.

Пожары Видео Фрязино
25 июня 2024, 21:05
Меликов назвал теракты в Дагестане тщательно спланированной акцией
Global Look Press
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Теракты в Дагестане были тщательно спланированной акцией. Таким мнением поделился глава республики Сергей Меликов, чьи слова привело РИА «Новости».

Он не исключил, что нападение спланировали из-за рубежа. Цель акции - посеять раздор среди народов России, считает Меликов.

Глава Дагестана призвал местных жителей объединяться для работы над искоренением терроризма и экстремизма.

Ранее «Известия» сообщали, что боевики в Дагестане действовали спонтанно в выборе жертв. Изначально они собирались убить настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Николая Котельникова.

Вооруженные люди устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте 23 июня. После трагедии в Дагестане объявили трехдневный траур.

Дагестан Стрельба Терроризм Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
25 июня 2024, 19:44
Глава Фрязина подтвердил гибель шести человек при пожаре в Наукограде
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Жертвами пожара в девятиэтажном здании во Фрязине стали шесть человек. Их гибель подтвердил глава городского округа Дмитрий Воробьев в своем Telegram-канале.

«На месте продолжают работу следователи и криминалисты», - уточнил он.

Воробьев рассказал, что вместе с коллегами возложил цветы к стихийному мемориалу, который появился у сгоревшего здания в Наукограде. Туда приходят местные жители, работники предприятий и волонтеры, чтобы почтить память жертв пожара.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата», - написал глава Фрязина.

Огонь охватил девятиэтажное здание днем 24 июня. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. Открытое пламя ликвидировали только поздно вечером. Следователи возбудили уголовное дело.

Пожары Фрязино
25 июня 2024, 18:48
«Видела, как он выпрыгнул из окна». Жена жертвы пожара во Фрязине — о трагедии
РИА «Новости»
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Жена одного из погибших при пожаре во Фрязине Ирина рассказала 360.ru, что была с мужем на связи в момент его гибели. Мужчина работал в одной из компании в загоревшемся здании.

«Мой супруг выпрыгнул. <…> Я была на связи, я видела, как он выпрыгнул из окна», - сообщила она.

Ирина добавила, что муж был для нее «воздухом».

В результате случившегося 24 июня пожара в многоэтажном административном здании погибли шесть человек. СК возбудил уголовное дело. По одной из версий, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Работу спасателей осложняло то, что в здании находились баллоны с газовоздушной смесью. Открытое горение ликвидировали вечером, однако полностью справиться с пожаром удалось лишь 25 июня.

Пожары Фрязино
25 июня 2024, 16:43
СК разберется в обстоятельствах гибели людей в упавшем с парковки BMW в Краснодаре
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек в иномарке, упавшей с многоуровневой парковки на проезжую часть в Краснодаре. СК выясняет обстоятельства случившегося, сообщила пресс-служба краевого следственного управления ведомства.

Дело возбудили по статье об убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ). Максимальная санкция - пожизненное лишение свободы.

По предварительным данным, водитель BMW набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки на третьем этаже ТРЦ. Иномарка рухнула на дорогу на улице Рашпилевской.

Погибли водитель и его пассажиры: женщина и мальчик. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте.

Глава краевого следственного управления Андрей Маслов поручил выяснить все обстоятельства ДТП и поставил на контроль ход расследования.

Ранее знакомый погибшего водителя охарактеризовал его как «хорошего парня» и добавил, что у него была прекрасная семья.

Уголовное дело Дети Краснодар Иномарки Водители BMW Следственный комитет России

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